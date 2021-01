Twitter a bloqué l’ambassade de Chine aux États-Unis de son compte pour avoir prétendument violé sa politique contre la déshumanisation avec un tweet défendant ses activités au Xinjiang, quelques semaines à peine après la suspension du président américain Trump.

Le géant de la technologie a verrouillé @ChineseEmbinUS, le compte rendu officiel de l’ambassade américaine de Pékin, pour avoir prétendument violé sa politique contre la déshumanisation en refusant de supprimer un tweet défendant la politique du gouvernement à l’égard des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang. Un porte-parole de Twitter a confirmé mercredi que le compte était toujours verrouillé.

Le tweet, qui disait que les femmes ouïghoures n’étaient plus « machines pour bébé« grâce au travail du gouvernement chinois en »éradiquer l’extrémisme« au Xinjiang et était plutôt devenu »plus confiant et indépendant, « était déjà caché depuis le 8 janvier derrière un »ce tweet n’est plus disponibleToutefois, Twitter demande à l’ambassade de le supprimer manuellement afin de déverrouiller le compte. L’ambassade a tweeté plusieurs fois après avoir publié le message incriminé, qui est resté visible pendant au moins 24 heures avant d’être censuré.

Les médias chinois avaient précédemment faussé la réponse de Twitter au tweet comme « hypocrisie», Et d’autres tweets qui restent visibles défendent également sa politique à l’égard des Ouïghours. Un article montre un graphique illustrant la population de la minorité augmentant de plus de 25% entre 2010 et 2018, et un autre explique les détails de Pékin.politique de planification familiale au Xinjiang.«La Chine a défendu sa politique ouïghoure en luttant contre l’extrémisme dans la région, où les États-Unis en novembre ont dépouillé le Mouvement islamique du Turkistan oriental (ETIM) – une organisation religieuse militante – de sa désignation terroriste.

Est-ce que #Xinjiang vraiment avoir une politique de stérilisation forcée? Découvrez ce que les vrais savants #Xinjiang devoir dire:

🔗https: //t.co/WbVtkxihr3 pic.twitter.com/cs4ARqeAkD – Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) 8 janvier 2021

Twitter a autorisé les critiques de Pékin – y compris l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo, pour lequel le gouvernement chinois a récemment sanctionné « ingérence dans les affaires intérieures de la Chine« – pour l’accuser d’avoir mené »génocide»Dans la région, soi-disant en stérilisant de force des femmes ouïghoures. Le nouveau secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, a déclaré qu’il partageait ce point de vue lors de ses auditions de confirmation mardi. La plate-forme de microblogging interdit le « déshumanisation d’un groupe de personnes en raison de leur religion, caste, âge, handicap, maladie grave, origine nationale, race ou ethnicité. »

Bien qu’il ne soit pas clair si Twitter a caché le message de l’ambassade en raison des rapports d’autres utilisateurs ou de sa propre volonté, la décision de l’entreprise de verrouiller le compte a coïncidé avec une importante répression à l’échelle de la plate-forme qui a vu le compte extrêmement populaire de l’ancien président américain Donald Trump suspendu pour incitation à la violence. après que ses partisans aient organisé un «raid» sur le Capitole au début du mois. Des milliers de comptes ont été supprimés depuis lors, les partisans de Trump prétendant être parmi les plus durement touchés.

Alors que Twitter est interdit en Chine, le gouvernement tient des comptes là-bas et sur d’autres sites de médias sociaux occidentaux destinés à un public étranger. La plateforme n’a pas d’antécédents de verrouillage des comptes du gouvernement chinois, ce qui a déclenché des spéculations selon lesquelles le moment choisi pour le déménagement suggère un effort pour paraître juste dans sa censure accrue.

