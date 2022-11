Twitter vend maintenant un badge de vérification bleu pour 7,99 $/mois, aucune vérification d’identité requise

Twitter a lancé son nouvel abonnement controversé à 7,99 $/mois Twitter Bluequi permet à tout utilisateur qui paie mensuellement de recevoir un badge de vérification bleu, que la plate-forme de médias sociaux n’appliquait auparavant que pour symboliser un compte authentique et notable dans une catégorie désignée.

Jusqu’à présent, la coche de vérification bleue sur Twitter était utilisée pour faire savoir aux gens qu’un compte était authentique, représentant des profils notables appartenant à des responsables gouvernementaux, des entreprises, des marques et des personnes influentes.

À présent, toute personne disposant de 7,99 $/mois dans son portefeuille peut obtenir le badge de vérification bleuqui n’a plus aucun sens, puisqu’il s’applique à tout compte qui paie automatiquement pour Twitter Blue, sans qu’aucune vérification d’identité ne soit effectuée avant que le compte ne reçoive le badge, ce qui signifie que la coche de vérification ne symbolise plus un compte qui a été officiellement vérifié comme officiel et authentique.

Cette décision a été vivement critiquée par des représentants du gouvernement, des entreprises, des marques et des personnes influentes qui considèrent la décision du PDG de Twitter, Elon Musk, comme irresponsable, exposant de nombreux utilisateurs de haut niveau de Twitter à un risque d’usurpation d’identité et de propagation de fausses informations.

Twitter met à jour l’application iOS avec un nouvel abonnement Twitter Blue de 7,99 $/mois, offrant une coche de vérification bleue https://t.co/VtLulTGbQK par @TomSykes pic.twitter.com/HHC9JvRbmK – theapplepost.com (@theapplepost) 5 novembre 2022

Selon Musk, les comptes vérifiés existants qui ont reçu une coche bleue via le processus de vérification d’identité d’origine auront «quelques mois» avant de devoir s’abonner à Twitter Blue pour continuer à afficher une marque de vérification, de nombreux détenteurs de badge bleu existants disant ils ne paieront pas pour la coche étant donné qu’elle ne symbolise plus ce qu’elle faisait auparavant.

En plus d’offrir la vérification du badge bleu, le nouvel abonnement de 7,99 $/mois de Twitter offre aux utilisateurs la possibilité de modifier les tweets après leur publication, la possibilité de sélectionner une icône d’application alternative pour modifier l’apparence de l’application, ainsi que des thèmes d’application et la possibilité de personnaliser la barre de navigation de l’application.

