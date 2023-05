Twitter va lancer un nouveau programme de vérification pour les organisations de moins de 1 000 $ pour les petites entreprises

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a révélé que la plate-forme travaillait sur une nouvelle version moins chère de son programme de vérification de 1 000 $ pour les organisations, qui donne aux abonnés une coche dorée et un avatar carré sur leur profil pour les distinguer en tant qu’organisation officielle, ainsi qu’un accès à un support premium. , des limites de taux de téléchargement élevées pour les Tweets, les DM et les médias, et les avantages de Twitter Blue, y compris la possibilité de modifier les tweets, de publier des tweets plus longs, de hiérarchiser les classements dans les conversations, et plus encore.

Le programme de vérification de 1 000 $ pour les organisations de Twitter a été lancé à la fin de l’année dernière au milieu du remaniement téméraire de Musk du système de vérification de la plate-formequi a tout vu comptes précédemment vérifiés, qui ont reçu une coche après avoir effectué une forme de vérification d’identité, dépouillés de leurs badgesavec tout utilisateur capable de payer pour une coche de vérification bleue, sans que Twitter ne vérifie si les comptes étaient authentiques et représentaient l’entreprise ou l’individu qu’ils prétendaient avoir fait, ce qui a conduit à une vague massive d’usurpations d’identité très médiatisées sur la plate-forme.

Alors que la poussière commence à se déposer et que Twitter met en œuvre quelques petites étapes de vérification, y compris l’obligation pour les comptes de vérifier un numéro de téléphone avant de recevoir une coche, Musk a révélé que la plate-forme travaillait sur une nouvelle version moins chère de sa vérification à 1000 $ pour Programme pour les organisations, rendant l’abonnement plus abordable pour les petites entreprises qui utilisent Twitter.

Dans un tweet, Musk a déclaré: «Nous aurons un niveau de coût inférieur pour les petites entreprises, mais nous devons gérer soigneusement l’intégration des organisations pour prévenir la fraude. Les 1 000 $/mois sont destinés aux grandes organisations.

Nous aurons un niveau de coût inférieur pour les petites entreprises, mais nous devrons gérer avec soin l’intégration des organisations pour prévenir la fraude. Les 1 000 $/mois sont destinés aux grandes organisations. – Elon Musk (@elonmusk) 6 mai 2023

On ne sait pas quand le niveau à moindre coût du programme de vérification pour les organisations de Twitter pourrait être lancé, ni quel pourrait être le nouveau prix inférieur à 1 000 $.

Twitter dispose actuellement de trois types de vérification sur la plate-forme : Twitter Blue, Verification for Organizations et les coches grises. La coche bleue signifie qu’un compte a un abonnement actif à Twitter Blue. La coche dorée indique que le compte est un compte professionnel officiel via Twitter Verified Organizations. La coche grise indique qu’un compte représente un gouvernement/organisation multilatérale ou un fonctionnaire gouvernemental/multilatéral.