Twitter va interdire les comptes qui font la promotion de médias sociaux rivaux comme Mastodon

Twitter a suspendu la semaine dernière le compte de Mastodon, après que le site ait fait la promotion du travail d’un journaliste qui avait été exclu de Twitter.

Les réseaux sociaux ont traditionnellement permis des liens vers d’autres plateformes sociales, avec l’idée que le partage de contenu peut apporter une distribution plus large aux publications et un Internet plus ouvert.

Le changement de politique de Twitter dimanche reflète un schéma plus large dans lequel M. Musk a purgé la plate-forme des voix dissidentes. La semaine dernière, il a suspendu les comptes d’une demi-douzaine de journalistes bien connus, dont Ryan Mac du New York Times et Drew Harwell du Washington Post. La plupart de ces comptes ont depuis été rétablis.

Il a également suspendu plus de 25 comptes qui suivaient les avions de personnalités, d’agences gouvernementales et de milliardaires, dont M. Musk.