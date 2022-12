Twitter va fermer sa plateforme de newsletter Revue

Revue, une plateforme de newsletter achetée par Twitter en janvier 2021, a annoncé mercredi sa fermeture.

“Nous avons pris la décision difficile de fermer Revue”, Page d’accueil de Revue lit. “Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont utilisé notre service au fil des ans, et espérons que nous pourrons continuer à vous aider à créer une communauté avec vos lecteurs sur Twitter.”

Martijn de Kuijper, fondateur de la Revue, a écrit dans un Publier que la plateforme fermerait en janvier 2023.

“A partir du 18 janvier 2023, il ne sera plus possible d’accéder à votre compte Revue”, indique le message. “A cette date, Revue fermera ses portes et toutes les données seront supprimées.”

Cette histoire est mise à jour.