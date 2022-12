Twitter va fermer sa plateforme de newsletter Revue en 2023

Revue, une plateforme de newsletter achetée par Twitter en janvier 2021a annoncé mercredi sa fermeture près de deux ans après l’achat.

“A partir du 18 janvier 2023, il ne sera plus possible d’accéder à votre compte Revue”, écrit Martijn de Kuijper, fondateur de Revue, dans un Publier. “A cette date, Revue fermera ses portes et toutes les données seront supprimées.”

Kuijper a également écrit que le 20 décembre, tous les abonnements payants seront annulés à la fin de leur cycle de facturation afin que les utilisateurs ne soient pas facturés pour une newsletter qu’ils ne recevront pas.

“Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont utilisé notre service au fil des ans et espérons que nous pourrons continuer à vous aider à créer une communauté avec vos lecteurs sur Twitter”, a écrit Kuijper.

Lorsque Twitter a acheté Revue, il a déclaré que l’acquisition serait faire du réseau social une meilleure maison pour les écrivains et les éditeursmais cela pourrait également aider l’entreprise à se développer dans le contenu long et les abonnements payants.

Cependant, Elon Musk, le nouveau PDG de Twitter, a déclaré dans Novembre qu’il voulait ajouter du texte long aux tweets. Le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi a également découvert que les tweets pourraient bientôt contenir jusqu’à 4 000 caractères.

Pour plus, voici ce qu’il faut savoir sur la relance de Twitter Blue et les dernières nouvelles Twitter.