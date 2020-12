Twitter a signalé qu’il commencerait à supprimer les publications contenant des «complots» de vaccins, y compris des allégations selon lesquelles ils sont délibérément utilisés pour nuire et «contrôler les populations», son dernier effort pour supprimer la «désinformation».

À partir de la semaine prochaine, le géant des médias sociaux supprimera tous les messages qui « Invoquer une conspiration délibérée » ou « Avancer des récits nuisibles, faux ou trompeurs » à propos des vaccins, a déclaré la société dans un article de blog mercredi, mettant un accent particulier sur les vaccinations contre le coronavirus.

« En combinant technologie et examen humain, nous commencerons à appliquer cette politique mise à jour le 21 décembre et à étendre nos actions au cours des semaines suivantes », dit-il, ajoutant que la nouvelle règle serait appliquée «En étroite consultation avec les autorités de santé publique locales, nationales et mondiales du monde entier.»

Comme la distribution mondiale de #COVID-19[FEMININE vaccins commence, nous fournissons des conseils sur la façon dont nous traiterons le contenu trompeur potentiellement dangereux sur ces vaccins et aiderons les gens à rester informés. https://t.co/1rRi5QWILz – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 16 décembre 2020

Les utilisateurs seront invités à supprimer les messages contenant toute suggestion selon laquelle les vaccins «Sont utilisés pour causer intentionnellement un préjudice», «Populations témoins» ou sont « inutile, » aussi bien que «Fausses déclarations qui ont été largement démenties sur les effets néfastes ou les effets de la vaccination.» Au-delà de sa promesse de se coordonner avec les responsables de la santé, cependant, Twitter n’a pas précisé comment il déterminerait les publications qualifiées de « Démystifié. »

La société a également déclaré qu’à partir du début de l’année prochaine, elle attacherait « Attention » des étiquettes sur les tweets « Faire avancer des rumeurs non fondées, des allégations contestées, ainsi que des informations incomplètes ou hors contexte sur les vaccins, » élargissant les initiatives précédentes pour ajouter des avis similaires à des messages faisant état d’irrégularités de vote et de fraude généralisées lors des élections de 2020, le président américain Donald Trump devenant fréquemment la cible des censeurs de la plateforme.

Twitter a progressivement réprimé ce qu’il estimait « informations trompeuses » sur une série de mises à jour des politiques tout au long de l’année, annoncer en mars qu’il supprimerait potentiellement « nocif » publications liées à Covid-19 et déploiement ultérieur étiquettes d’avertissement pour « moins sevère » désinformation pandémique. Le changement de règle de mercredi élargit ces mesures aux publications sur les vaccins plus généralement, reflétant une décision similaire prise par Facebook plus tôt ce mois-ci.

Alors que les vaccins contre les coronavirus sont approuvés par divers régulateurs à travers le monde, les vaccins sont devenus un sujet de plus en plus brûlant sur les réseaux sociaux et au-delà, y compris les préoccupations concernant leur sécurité et leur efficacité. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le scepticisme vis-à-vis des vaccins est loin d’être un point de vue marginal, un récent sondage montrant que quatre Américains sur dix « Probablement » ou « absolument » pas prendre le jab. Une enquête publiée mercredi par la Royal Society for Public Health (RSPH) du Royaume-Uni a en outre révélé que les minorités étaient beaucoup moins susceptibles d’être vaccinées, ce que la directrice de la RSPH, Christina Marriott, a attribué. « Messages anti-vaccination. »

Bien que les plateformes de médias sociaux se soient précipitées pour arrêter la propagation du virus « désinformation, » ces efforts ont connu des ratés majeurs dans le passé, suscitant plutôt un intérêt pour le contenu verboten. En mai, YouTube et Facebook ont ​​illustré «l’effet Streisand» en action lorsqu’ils ont décidé de supprimer le documentaire conspirateur «Plandemic». Mais loin d’étouffer l’information, les restrictions sévères n’ont fait qu’attiser la curiosité, envoyant un livre écrit par la principale source du film, Judy Mikovits, en tête des palmarès des best-sellers.

