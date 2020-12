En 2021, Twitter est déterminé à nettoyer l’ardoise. Le réseau social ne transférera pas les 33,2 millions d’abonnés vers « @POTUS« ( » Président des États-Unis « ) après l’investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021, a noté Rob Flaherty, Le responsable numérique de Joe Biden, sur son compte Twitter. Joe Biden compte 21,7 millions d’abonnés sur son compte personnel.

Comptes archivés

La mesure sera également appliquée à d’autres comptes officiels du gouvernement américain. Le compte Twitter de la Maison Blanche, « @Maison Blanche« , celui du vice-président, »@VP, « détenu par Mike Pence et »@FLOTUS« ( » First Lady Of The United States « ), le compte de la première dame du pays sera également remis à zéro. Ceux-ci comptent actuellement respectivement 26 millions, 10,3 millions et 16,4 millions d’abonnés.

Trois autres comptes gouvernementaux officiels seront également affectés par cette suppression d’abonnés avec le compte espagnol de la Maison Blanche « ,@LaCasaBlanca« , celui du »@Cabinet« qui partage les dernières informations de l’administration en place, et celle utilisée par la porte-parole de la Maison Blanche »@PressSec« . Des comptes moins importants en termes de » followers « mais qui rassemblent toujours respectivement 169,8 milliers, 183,9 milliers et 6,3 millions d’utilisateurs.

Le Wall Street Journal rapporte que cette décision semble avoir déclenché une rupture entre la nouvelle administration de Joe Biden et Twitter. Après l’investiture de Donald Trump en 2017, Twitter avait néanmoins gardé les abonnés de tous ces comptes sans garder les tweets publiés par l’administration de Barack Obama.

En 2016, l’administrateur Trump a absorbé tous les abonnés Twitter du président Obama sur @POTUS et @Maison Blanche – à la demande pressante de l’équipe 44. En 2020, Twitter nous a informés qu’à partir de maintenant, l’administration Biden devra partir de zéro. https://t.co/wj1R02SmiK – Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) 22 décembre 2020

Pour le moment, Twitter n’a pas expliqué ce choix, qui diffère de ses actions précédentes.

Selon un porte-parole de Twitter, tous les abonnés de ces différents comptes recevront une notification les alertant que ces comptes de l’ère Trump seront archivés. Ils auront également la possibilité de suivre les comptes officiels de la nouvelle administration de Joe Biden.

Le compte de quatre ans du président de Donald Trump sera archivé, tout comme celui de Barack Obama, sous un nouveau nom d’utilisateur «@ POTUS45».