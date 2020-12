Avec des incidents effrénés de harcèlement sexuel transcendant les médiums et se faufilant dans les plateformes de médias sociaux, il y a eu une poussée de messages et de photos sexuellement explicites non sollicités sur Twitter, Facebook, Instagram et d’autres plateformes.

Les femmes se sont souvent plaintes de la façon dont la fonction de message direct de leur Twitter a été la cible de nombreux messages et images sexuels injustifiés. Ainsi, afin de protéger les profils de médias sociaux, la plate-forme de microblogging travaillerait sur une fonctionnalité qui empêchera les contenus sexuels de cette nature des DM, un rapport dans Buzzfeed m’a dit.

Selon les rapports de mars, les cas de cyberintimidation et de harcèlement en ligne contre les femmes et les adolescents ont augmenté de 36% au cours de l’année écoulée.

Jane Manchung Wong, une blogueuse technologique et chercheuse d’applications basée à Hong Kong, célèbre pour avoir découvert de nombreuses fonctionnalités de ce type avant que les entreprises ne les présentent au public, aurait été la première à avoir découvert la tentative de Twitter de minimiser ce contenu explicite sur Twitter. Les femmes sont souvent inondées d’images sexuelles et d’autres contenus graphiques qui font partie d’un problème beaucoup plus important de harcèlement sexuel.

Plus tôt en février de cette année, un développeur du nom de Kelsey Bressler avait a développé un filtre en tant que « DM sûr » pour la plate-forme de microblogging qui visait à supprimer au moins 99% du contenu sexuel des DM à l’aide de la technologie IA. Kelsey en avait parlé sur son compte Twitter l’année dernière.

Je sollicite des photos de bite à la poignée @showyodiq . Ce n’est pas une blague, je teste un filtre en cours de développement qui détectera automatiquement les photos de bite dans les DM et les traitera au nom de l’utilisateur (supprimer, supprimer et bloquer). 18+, consensuelles, bites humaines seulement s’il vous plaît. – KELSEY (@raeBress) 5 septembre 2019

La fonctionnalité en a besoin pour autoriser le filtre avec son compte Twitter pour que cela fonctionne. Cependant, la fonctionnalité peut simplement filtrer d’autres objets de forme phallique.

En dehors de ces fonctionnalités, Twitter prévoit également d’ajouter une fonctionnalité de mise en sourdine des messages directs et de les pousser vers le bas. Un porte-parole a déclaré à propos de la nouvelle fonctionnalité que la plate-forme prévoyait de démarrer: «Pour aider les gens à se sentir en sécurité et en contrôle sur Twitter, nous testons quelques modifications des messages directs, y compris la possibilité de désactiver les personnes des demandes de messages, comme alternative. pour bloquer ou signaler. «

Mais ces méthodes sont-elles suffisantes pour freiner les cas de cyber-harcèlement sexuel? Le dépôt de plaintes devrait idéalement être la voie à suivre, car un grand nombre de femmes et même d’adolescents sont victimes de harcèlement sexuel en ligne. En fait, jusqu’à il y a quelques années, la plupart des gens ne savent toujours pas comment déposer un FIR dans une affaire de cyberintimidation. En fait, la plupart des gens ne savent même pas ce qu’est la cyberintimidation ou le harcèlement sexuel en ligne.

La plate-forme a souvent ajouté ou supprimé des fonctionnalités pour résoudre divers problèmes tels que les fausses nouvelles ou la désinformation. Récemment, la plateforme de microblogging a également annulé les modifications apportées à sa fonction de retweet visant à freiner la propagation de la désinformation lors de l’élection présidentielle américaine, a déclaré la société. En octobre, le site de microblogging avait rendu difficile pour les utilisateurs de retweeter un tweet contenant de la désinformation et encouragé l’utilisation de tweets de citations, qui comprenaient des commentaires de l’utilisateur.

Il avait également imposé des restrictions, notamment l’étiquetage et la suppression des tweets appelant les gens à interférer avec le processus électoral ou la mise en œuvre des résultats.