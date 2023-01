Twitter va assouplir l’interdiction des publicités politiques

Cette décision pourrait ouvrir Twitter à plus de revenus alors qu’il tente d’attirer les annonceurs vers la plate-forme. Des élections nationales ne sont pas prévues aux États-Unis cette année.

L’interdiction de Twitter sur les publicités politiques était en contradiction avec les politiques de Facebook et d’autres grandes sociétés de médias sociaux, qui permettent aux élus et aux candidats d’acheter des publicités. La décision de 2019 a suscité un tollé de la part des conservateurs et des libéraux, qui ont fait valoir que les restrictions entraveraient les campagnes politiques et empêcheraient injustement certaines organisations de défense de diffuser leurs messages.