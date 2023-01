Twitter va assouplir l’interdiction des publicités politiques

Twitter a déclaré mardi qu’il commencerait à autoriser la publicité basée sur une cause, ce qui permet aux spécialistes du marketing de promouvoir du contenu sur des questions politiques. La société a déclaré qu’elle développerait plus tard d’autres formes de publicité politique. Sous sa direction précédente, Twitter autorisait la publicité basée sur une cause avec certaines restrictions, dont une qui empêchait les annonceurs d’utiliser le microciblage pour atteindre des groupes spécifiques de personnes.

“Nous pensons que la publicité basée sur une cause peut faciliter la conversation publique sur des sujets importants”, a tweeté la société. “À l’avenir, nous alignerons notre politique publicitaire sur celle de la télévision et des autres médias.”

Cette décision pourrait ouvrir Twitter à plus de revenus alors qu’il tente d’attirer les annonceurs vers la plate-forme. Des élections nationales ne sont pas prévues aux États-Unis cette année.

L’interdiction de Twitter sur les publicités politiques était en contradiction avec les politiques de Facebook et d’autres grandes sociétés de médias sociaux, qui permettent aux élus et aux candidats d’acheter des publicités. La décision de 2019 a suscité un tollé de la part des conservateurs et des libéraux, qui ont fait valoir que les restrictions entraveraient les campagnes politiques et empêcheraient injustement certaines organisations de défense de diffuser leurs messages.