Twitter utilise les tweets d’Elon Musk contre lui dans un procès de rachat

Twitter a répondu à la décision du milliardaire Elon Musk de se retirer de son projet de rachat de 44 milliards de dollars de la société avec un article de 62 pages procès.

Dans ce document, l’opérateur du réseau social allègue que Musk a matériellement violé l’accord initial et affiche des exemples directs de ce qu’il a fait – sous la forme de ses propres tweets.

Twitter veut un procès ultra-rapide pour résoudre son affirmation selon laquelle Musk a annulé à tort son projet de rachat de 44 milliards de dollars de la plate-forme de médias sociaux.

Les avocats de la société basée à San Francisco disent qu’ils n’ont besoin que de quatre jours devant le Delaware Chancery Court pour prouver que l’homme le plus riche du monde devrait être contraint d’honorer son accord et de payer 54,20 $ par action pour Twitter. La société espère ouvrir l’affaire sans jury le 19 septembre.

Contrairement à certains États où il peut s’écouler plusieurs années avant qu’une affaire soit jugée, le Delaware Chancery Court se déplace généralement plus rapidement. Les juges de la chancellerie – experts en droit des affaires – sont connus pour être capables d’analyser les épaisseurs juridiques des litiges complexes de fusion et d’acquisition plus rapidement et de manière approfondie que les autres tribunaux américains. Même les dossiers commerciaux complexes sont souvent plaidés devant un juge dans les six ou sept mois suivant leur dépôt.

La poursuite de Twitter cite pas moins de 13 tweets de Musk pour décrire l’arc de l’engouement du milliardaire pour le service, qui a commencé par le jeu de mots “aime-moi tendrement” avant son offre en avril.

Il a ensuite été confié à Musk la publication d’emoji caca en réponse à l’explication du PDG de Twitter, Parag Agrawal, sur la façon dont la société estime le nombre de comptes de robots sur la plate-forme.

Si notre enchère sur Twitter réussit, nous vaincrons les spambots ou mourrons en essayant ! – Elon Musk (@elonmusk) 21 avril 2022

Pour le savoir, mon équipe fera un échantillon aléatoire de 100 followers de @Twitter. J’invite les autres à répéter le même processus et à voir ce qu’ils découvrent… – Elon Musk (@elonmusk) 14 mai 2022

Le service juridique de Twitter vient d’appeler pour se plaindre d’avoir violé leur NDA en révélant que la taille de l’échantillon de vérification du bot est de 100 ! Cela s’est réellement produit. – Elon Musk (@elonmusk) 14 mai 2022

Après la publication du procès, Musk a tweeté “Oh l’ironie lol” en réponse.