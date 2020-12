BRUXELLES: Twitter et trois autres entreprises technologiques américaines ont exhorté l’UE à adopter une approche flexible vis-à-vis du contenu en ligne nuisible et illégal au lieu de règles générales exigeant un retrait, affirmant que cela préserverait un Internet ouvert.

Le groupe de médias Internet américain IAC / InterActiveCorp, la plate-forme vidéo en ligne Vimeo, le fabricant de navigateurs à but non lucratif Mozilla et Automattic, propriétaire de l’outil de publication en ligne WordPress.com, ont passé l’appel une semaine avant que la chef de la technologie européenne Margrethe Vestager ne présente son projet de règles.

Connues sous le nom de loi sur les services numériques, les règles visent à inciter les grandes entreprises à assumer davantage la responsabilité de supprimer les contenus illégaux et préjudiciables dès qu’elles en ont été informées.

Dans une lettre ouverte conjointe publiée mercredi, Twitter et les autres entreprises ont déclaré que la solution devrait être plus large que la simple suppression de contenu. Des obligations de suppression de contenu brutales pourraient avoir un impact négatif sur la liberté d’expression, ont-ils déclaré.

«… En limitant les options politiques à un système binaire qui reste ascendant et descendant, nous renonçons aux alternatives prometteuses qui pourraient mieux répondre à la propagation et à l’impact du contenu problématique tout en protégeant les droits et le potentiel des petites entreprises à rivaliser», ont-ils déclaré.

Les entreprises ont déclaré qu’une meilleure tactique serait de limiter le nombre de personnes qui rencontrent des contenus préjudiciables.

«Cela peut être réalisé en mettant l’accent technologique sur la visibilité sur la prévalence, en soutenant les mesures de transparence et de contrôle algorithmiques, en fixant des limites à la découvrabilité du contenu nuisible, en explorant davantage la modération communautaire et en offrant un choix significatif aux utilisateurs», ont-ils déclaré.

Les entreprises ont déclaré que les nouvelles règles de l’UE devraient également prendre en compte la montée de l’hébergement décentralisé de contenu et de données.

Suite à l’annonce du projet de règles le 15 décembre, la Commission européenne devra débattre d’un projet de loi final avec les pays de l’UE et le Parlement européen, dans un processus susceptible de prendre des mois, voire des années.