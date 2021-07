Twitter tue Fleets, sa version des Stories

Vous vous souvenez quand Snapchat a créé le format Stories et que toutes les entreprises sous le soleil l’ont copié ? Eh bien, il s’avère que certains ont plus de succès que d’autres à cela. Instagram de Facebook, par exemple, a dépassé Snapchat il y a longtemps et il ne regarde pas en arrière.

Twitter, d’autre part? Il vient d’annoncer qu’il tue des flottes. Comment ça, tu ne sais pas ce que sont les flottes ? Ce sont les histoires de Twitter. Ou plutôt, ont été. Pas plus. Dans une tournure intéressante, il s’avère que certains réseaux sociaux peuvent être plus adaptés au format Stories que d’autres, et Twitter n’est-ce pas, comme ils disent.

Les gens n’utilisaient pas les flottes, et donc le 3 août, les flottes mourront à jamais. Twitter dit qu’il utilisera les enseignements de Fleets pour « se concentrer sur la création d’autres moyens permettant aux gens de se joindre à la conversation et de parler de ce qui se passe dans leur monde », quoi que cela signifie.

La société souhaite explorer « d’autres moyens de résoudre ce qui empêche les gens de participer sur Twitter ». Il est intéressant de noter que certaines fonctionnalités de Fleets sont intégrées à d’autres parties de l’expérience, telles que l’appareil photo plein écran, les options de formatage du texte et les autocollants GIF, qui sont dirigés vers le compositeur Tweet, pour le meilleur ou pour le pire.

