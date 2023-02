Twitter trouve des similitudes entre Tere Pyaar Mein et Lover

Il y a à peine un jour, les créateurs de Tu Jhoothi ​​Main Makkar ont sorti leur premier morceau romantique intitulé Tere Pyaar Mein. Tourné dans de superbes paysages de plage, le morceau montre Shraddha Kapoor et Ranbir Kapoor en train de romancer en Espagne. Mais un utilisateur de Twitter a maintenant trouvé une similitude entre la chanson récemment publiée et le titre à succès Lover du musicien Diljit Dosanjh. L’utilisateur est convaincu que les deux chansons ont des rythmes identiques et pour le prouver, elle a également partagé des extraits des deux chansons.

Le clip commence par Dosanjh’s Lover jouant sur une application musicale et il est rapidement remplacé par le clip vidéo de Tere Pyaar Mein. “Je suis convaincu que la nouvelle chanson de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar a le même rythme que Lover”, a écrit l’utilisateur de Twitter. Regardez la vidéo ici:

Le tweet a amassé des centaines de likes et plus de 17 000 vues sur le site de micro-blogging, incitant beaucoup à partager leur opinion sur la question. Un utilisateur qui était d’accord avec l’affirmation et a écrit: “Disons simplement que cela n’existerait pas sans Lover.”

disons simplement qu’il n’existerait pas sans amant – bhas kar-wai (@bolnabey) 1 février 2023

Un autre a commenté: “Pendant une seconde avant de regarder la vidéo, j’étais comme c’est Lover?”

Pendant une seconde avant une vidéo isse, j’étais comme un amoureux de TS ??— pakoda est plus âgé (@stressedpakoda) 1 février 2023

Un autre pense que Tere Pyaar Mein a également les mêmes rythmes que Tamma Tamma Loge, “Ayant joué cela en boucle, maintenant le rythme” dakdakadakdakadakdaka “de Tere Pyar Mein me rappelle les notes d’ouverture de Tamma Tamma Loge.”

Après avoir joué cela en boucle, maintenant le rythme “dakdakadakdakadakdaka” dans Tere Pyar Mein me rappelle les notes d’ouverture de Tamma Tamma Loge.— Aniruddha Guha (@AniGuha) 2 février 2023

Composé par Pritam, Tere Pyaar Mein a reçu des voix mélodieuses d’Arjit Singh et de Nikhita Gandhi. En une journée, le numéro romantique torride a amassé plus de 23 millions de vues sur YouTube. Dirigé par Luv Ranjan, Tu Jhoothi ​​Mein Makkaar raconte l’histoire d’amour tordue d’un jeune couple. La bande-annonce du film montre le rôle principal simulant une relation pour atteindre ses objectifs finaux. Outre Ranbir et Shraddha, le film présente également Anubha Singh Bassi, Dimple Kapadia et Boney Kapoor dans des rôles clés. Tu Jhooti Mein Makkaar sortira sur les grands écrans le 8 mars.

