Twitter travaille sur plus de réactions aux tweets, comme Facebook

Twitter envisage apparemment de mettre en œuvre une option de réaction plus riche sur sa plate-forme. Les informations privilégiées sont une gracieuseté de Jane Manchun Wong – la même chercheuse qui a récemment informé Internet sur d’autres fonctionnalités de Twitter, comme son programme de vérification, Tip Jar et l’abonnement payant « Blue ». Il y a même un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler ces nouvelles réactions. Actuellement, seules les réactions « Hmm » et « Haha » ont des icônes appropriées. « Cheer » et « Sad » utilisent simplement l’icône « J’aime ».

Twitter travaille sur la vue Réactions aux Tweets : « J’aime », « Acclamations », « Hmm », « Triste », « Haha » Les icônes pour les réactions Cheer et Sad sont WIP et affichées comme le cœur générique pour le moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 mai 2021

Apparemment, la fonctionnalité est en test depuis au moins quelques semaines maintenant, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que sur une plate-forme comme Twitter, toute forme d’interaction avec un nouvel utilisateur doit être considérée très attentivement. Il y a toujours la possibilité que quelque chose soit utilisé pour l’intimidation ou le harcèlement et conduise à une situation délicate.

Twitter a connu une sorte de vague d’expansion de fonctionnalités ces derniers temps, avec de nouveaux ajouts tels que les Super Follows payants et la fonctionnalité Communautés. Ce mois-ci, Twitter a également ouvert sa fonctionnalité d’espaces à voix uniquement à un plus grand nombre d’utilisateurs, tout en introduisant également des espaces payants. Une série intéressante et continue de mouvements prudents, mais assez ambitieux dans l’ensemble.

