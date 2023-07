Twitter traîne Darius Jackson pour avoir ombré la robe de Keke Palmer

Maintenant, Darius…

Soyez fr. C’est la Palmer de Keke. Et ton nom est Keke Palmers Baby Daddy. Être humble. pic.twitter.com/8cFc6L2u2A — Jay. Ils. Gai. D’accord? 🔮 (@BougieBrujas) 6 juillet 2023

Ce son que vous entendez est Kéké Palmerest dérangé bébé papa Darius Jackson se faire traîner vers l’enfer et revenir après avoir pleuré des larmes sur Twitter sur le méchant sexy en forme que sa femme portait de l’huissier Spectacle de résidence à Las Vegas.

Usher fait une sérénade à Keke Palmer 😍✨ pic.twitter.com/xbMFlXu7FF – RADAR RNB (@RNB_RADAR) 5 juillet 2023

Comme indiqué précédemment, Keke a été aperçue en train de montrer sa maman milfy baaaawdy tout en étant sérénade par le crooner en tête des charts à « There Goes My Baby ».

Je pense plus que tout, voir Keke s’épancher sur Usher comme si elle n’était pas elle-même une célébrité était rafraîchissant. J’aime qu’elle ne l’ait pas joué cool. Ce clip montre était honnêtement ravi d’obtenir un selfie. Elle est chaque femme noire en Amérique qui s’amuse avec ses filles. pic.twitter.com/qlNS3Ntofs — charlyn | Commencer avec aujourd’hui (@true_charlyn) 6 juillet 2023

L’artiste aux multiples traits d’union, 29 ans, vraiment, vraiment a apprécié la performance tout en berçant une robe noire transparente qui caressait ses courbes pour l’occasion.

Et tandis que la plupart des gens se sont évanouis devant la tenue sexy de Keke, le père de son petit ami/bébé, Darius Jackson, l’a publiquement ombragée sur Twitter (avant de supprimer ses comptes sociaux quelques heures plus tard).

« C’est la tenue même si vous êtes une maman », a tweeté l’aspirant acteur/instructeur de fitness dans un tweet maintenant supprimé.

Les fans ont d’abord supposé que le père du fils de Keke, Leodis « Leo » Andrellton, plaisantait ou était sarcastique, mais, euh, il ne l’était absolument PAS.

Je pensais que le petit ami de Keke Palmer, Darius Jackson (oui, je devais chercher son nom sur Google) se moquait d’elle « Je suis une mère! » slogan. Mais, il est sérieux et assez dérangé pour le dire au monde. Ce cri peu sûr, pourtant @dvulton a été posté en sous-vêtement sur IG, en tant que papa.. pic.twitter.com/k976BfnRxl — Jérôme Trammel, MBA (@MrJeromeTrammel) 6 juillet 2023

Selon Jackson, en tant qu’« homme de la famille » (Monsieur, QUOI ?!), il a le droit de ne pas vouloir que sa « femme » (QUI ?!) et la « mère de ses enfants » exhibent son corps.

« Nous vivons dans une génération où un homme de la famille ne veut pas que la femme et la mère de ses enfants montrent des fesses pour plaire aux autres et on lui dit à quel point il est haineux », a tweeté Jackson. « C’est ma famille et ma représentation. J’ai des normes et des morales à ce que je crois. Je clôt mon dossier.

Peu de temps après la crise publique de Darius, un Keke Palmer apparemment indifférent a posté des photos de la robe en question.

Reste à savoir si elle répondra publiquement aux commentaires de Darius, mais il est clair qu’il aurait dû rester assis là et manger sa nourriture sur la base de ses vieux tweets controversés publiés en ligne.

Bonjour à tout le monde sauf M. Darius car… ils ont trouvé ses anciens tweets… il a fini. 🥹 https://t.co/Aw0Ge7MovV — SHAKERA | Le coach de mouvement (@SimplyShakera) 6 juillet 2023

Pensez-vous que Keke Palmer abordera les tweets ? Dites-nous ci-dessous et découvrez les réactions les plus drôles (et les plus désordonnées) à Darius ombrageant la soirée de Keke au spectacle Usher sur le dos.