Twitter Tip Jar permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent aux créateurs de tweets

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, témoigne lors d’une audience vidéo à distance organisée par des sous-comités de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis sur le «rôle des médias sociaux dans la promotion de l’extrémisme et de la désinformation» à Washington, le 25 mars 2021.

Twitter a introduit jeudi Tip Jar, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’envoyer facilement de l’argent à leurs créateurs préférés sur le service de micro-blogging.

« C’est une première étape dans notre travail pour créer de nouvelles façons pour les gens de recevoir et de montrer leur soutien sur Twitter – avec de l’argent », a déclaré la société. dans un article de blog.

Les utilisateurs pourront connecter leurs comptes Twitter avec Tip Jar à Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ou Venmo. Twitter ne prendra aucune part d’argent envoyée via la fonctionnalité.

Ceux qui utilisent Twitter en anglais sur iOS et Android pourront commencer à envoyer de l’argent via Tip Jar jeudi. Certains utilisateurs pourront ajouter Tip Jar à leurs profils pour commencer à collecter des astuces. Cela inclut les créateurs, les journalistes, les experts et les organisations à but non lucratif, a déclaré Twitter.

La nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large de la société pour créer plus de fonctionnalités à un rythme plus rapide afin de faire passer la base d’utilisateurs de Twitter à 315 millions d’utilisateurs actifs quotidiens d’ici la fin de 2023. Plus tôt cette semaine, la société a également annoncé le lancement de Spaces, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de rejoindre des salles virtuelles où ils peuvent s’engager dans des conversations audio en temps réel avec d’autres.

Tip Jar vient après une semaine difficile pour Twitter, qui a vu son action chuter de plus de 17% depuis le 29 avril, lorsque la société a annoncé ses résultats du premier trimestre. Dans le rapport, la société a manqué les attentes de croissance des utilisateurs des analystes et la société a fourni des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre.