Twitter a déclaré lundi qu’il permettrait à certains utilisateurs de vérifier les tweets trompeurs, le dernier effort de la société pour lutter contre la désinformation.

Les utilisateurs qui rejoignent le programme, appelé Birdwatch, peuvent ajouter des notes pour réfuter les messages faux ou trompeurs et évaluer la fiabilité des annotations de vérification des faits faites par d’autres utilisateurs. Les utilisateurs aux États-Unis qui vérifient leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone sur Twitter et qui n’ont pas enfreint les règles de Twitter au cours des derniers mois, peuvent demander à rejoindre Birdwatch.

Twitter lancera Birdwatch comme un petit programme pilote avec 1000 utilisateurs, et la vérification des faits qu’ils produiront ne sera pas visible sur Twitter mais apparaîtra sur un site séparé. Si l’expérience réussit, Twitter prévoit d’étendre le programme à plus de 100 000 personnes dans les mois à venir et rendra leurs contributions visibles à tous les utilisateurs.

Twitter continue de lutter contre la désinformation sur la plateforme. Dans les mois qui ont précédé l’élection présidentielle américaine, Twitter a ajouté des étiquettes de vérification des faits écrites par ses propres employés aux tweets de comptes importants, a temporairement désactivé son algorithme de recommandation et a ajouté plus de contexte aux sujets tendance. Pourtant, de fausses déclarations sur le coronavirus et les élections ont proliféré sur Twitter malgré les efforts de l’entreprise pour les supprimer. Mais Twitter a également été confronté à des réactions négatives de la part de certains utilisateurs qui ont fait valoir que l’entreprise supprime trop d’informations.