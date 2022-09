Twitter teste un bouton d’édition, qui arrivera plus tard ce mois-ci pour les abonnés payants

Les gens réclament depuis des années un moyen de modifier les tweets, peut-être depuis la création de Twitter. Et maintenant, il y en a enfin un. En essai.

Pourtant, c’est un pas énorme pour Twitter, et le bouton d’édition devrait être publié plus largement avant la fin de ce mois. Seulement dans ce cas “plus largement” signifie pour ceux qui s’abonnent à Twitter Blue, le service à 4,99 $ par mois qui donne accès à des fonctionnalités premium.

C’est également là que vous pouvez accéder en avant-première à de nouvelles fonctionnalités, comme le bouton de modification à venir. Le test sera “localisé dans un seul pays dans un premier temps” et s’étendra plus tard au fur et à mesure que Twitter apprendra comment les gens l’utilisent. La société promet de prêter “une attention particulière à l’impact de la fonctionnalité sur la façon dont les gens lisent, écrivent et interagissent avec” les tweets. Au cas où vous vous poseriez la question, le “pays unique” n’a pas été nommé, donc votre supposition est aussi bonne que la nôtre.

Un tweet modifié ressemble à ce que vous pouvez voir dans la capture d’écran ci-dessus, et même si vous n’êtes pas dans le groupe de test ou si vous n’êtes pas abonné à Twitter Blue, vous pourrez toujours voir si un tweet a été modifié – en fait, tout le monde le fera.

