Twitter teste les publicités dans Fleets, son concurrent d’Instagram Stories

Twitter va commencer à tester la publicité dans Fleets, son concurrent des fonctionnalités « stories » sur des plateformes comme Snapchat et Instagram qui permettent aux utilisateurs de publier des mises à jour éphémères.

C’est une façon pour Twitter de monétiser les utilisateurs et de créer de nouvelles sources de revenus.

Les revenus publicitaires de Twitter ont augmenté de 32 % d’une année sur l’autre au premier trimestre pour atteindre 899 millions de dollars, l’engagement publicitaire total ayant augmenté de 11 % au cours de la même période. La société fait de gros efforts pour créer plus de fonctionnalités à un rythme plus rapide alors qu’elle cherche à atteindre 315 millions d’utilisateurs actifs quotidiens d’ici la fin de 2023.

La plate-forme de médias sociaux a déployé Fleets à tous les utilisateurs en novembre après avoir testé la fonctionnalité sur certains marchés. Les publications s’affichent en haut des applications des utilisateurs au-dessus de leur flux et permettent aux utilisateurs de publier du texte, des réactions aux tweets et des photos ou des vidéos. La société a refusé de partager des chiffres sur l’utilisation des flottes.

Twitter affichera des « panneaux d’affichage pour les annonceurs » verticaux en plein écran dans les flottes. Les marques peuvent ajouter une option de « glisser vers le haut » pour que les utilisateurs puissent en savoir plus sur le produit ou le service faisant l’objet de la publicité.

« Apparaissant entre les flottes de personnes qui partagent des photos du parc canin de Fort Funston ou une vidéo de leur promenade matinale autour d’un café à Williamsburg, les publicités de flotte visent à connecter votre message avec le quotidien », a écrit la société dans un article de blog de Justin. Hoang, chef de produit senior, et Austin Evers, responsable marketing produit mondial.

Les annonces de test seront visibles pour un groupe limité de personnes aux États-Unis sur iOS et Android à partir de mardi. Wendy’s participe au projet pilote, avec neuf autres annonceurs dans les domaines des biens de consommation emballés, de la technologie, de la restauration et de la vente au détail, a déclaré la société.

Twitter a déclaré qu’en expérimentant, il cherchera à comprendre comment les publicités fonctionnent pour les clients, non seulement sur les publicités Fleets, mais également pour les futures itérations des formats plein écran sur Twitter.

La société a récemment lancé de nouveaux produits et partagé les progrès réalisés sur d’autres, notamment un test de tweets « achetables » et une intégration avec Nielsen pour aider les annonceurs à mesurer les audiences et les résultats sur les publicités vidéo de Twitter.

« Nous pensons également que les publicités doivent être non intrusives et apporter de la valeur aux gens, nous nous concentrons donc sur la façon dont les gens se sentent et s’engagent avec ce nouvel emplacement », indique le message.