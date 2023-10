Twitter tente de comprendre ce qui ne va pas avec Kamala Harris et c’est hilarant – Twitchy

Il est souvent difficile de dire si Kamala Harris est vraiment aussi bizarre ou si elle a bu trop de vin au déjeuner. Aujourd’hui, elle a lancé un discours maladroit sur le fait que les politiques démocrates sont en réalité « populaires, populaires, populaires » et que les gens ne savent tout simplement pas à quel point elles sont populaires. Pour une raison quelconque, elle a accompagné cela en pompant l’air du poing.

Voici le truc. Si vous devez monter sur scène et crier à quel point vos politiques sont populaires, elles ne le seront peut-être pas, en réalité. Les choses légitimement populaires n’ont pas besoin d’être poussées dans la gorge du public.

Une possibilité également. Dans son ancien emploi, elle aurait mis quelqu’un en prison pour cela.

Elle a le taux d'approbation le plus bas jamais enregistré parmi tous les vice-présidents. Elle a coché des cases et a été embauchée. Politique identitaire.

À ce stade, les options sont qu’elle est soit vraiment stupide, soit vraiment en état d’ébriété. Dans les deux cas, les gens semblent se sentir plus à l’aise avec une démence embrouillée par Biden qu’elle. Cela devrait la terrifier.

Elle donne des vibrations de méchante, c’est sûr.

Cela fera sûrement croire aux gens. Applaudissez simplement plus fort.

« Kackala Harrific » est stupide, odieux et totalement détaché de la réalité. Oui, nous savons qui nous l'a « apporté » ! «C'est» la maltraitance des enfants, la violence, l'inflation et le fait d'être exposé aux ennemis.

Kamala Harris, peut-être, un soir du début des années 1980, a-t-elle assisté à un concert de Richard Pryor et s'est-elle dit : « Wow, ce type a quelque chose avec son numéro de « Drunk Uncle Freddy » » et a-t-elle décidé : « Wow, ne serait-ce pas un EXCELLENTE idée pour un homme politique ? » Comment est-il possible d'être à ce point inconscient de soi ?

