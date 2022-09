Twitter taquine l’option d’édition de tweet avant le grand dévoilement

Après des années de demandes des consommateurs, Twitter apporte une fonctionnalité de modification des tweets. La société prévoit de lancer cette fonctionnalité plus tard ce mois-ci et a partagé un tweet de test avec un horodatage “Dernière modification”. En cliquant sur l’horodatage, vous accédez à l’historique des versions du tweet qui vous montre le tweet d’origine et toutes les modifications apportées.

bonjour ceci est un test pour s’assurer que le bouton d’édition fonctionne, nous vous ferons savoir comment ça se passe – Twitter Bleu (@TwitterBlue) 29 septembre 2022

Une fois que la fonction d’édition de tweet sera prête pour les consommateurs, elle sera exclusive à Twitter Blue – le service d’abonnement mensuel à 4,99 $ qui n’est pris en charge qu’aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le moment. Les utilisateurs de Twitter Blue bénéficient également d’autres avantages tels que des articles sans publicité, des options de personnalisation de l’interface utilisateur et une option d’annulation de tweet qui vous permet de supprimer des tweets avant de les publier grâce à un compte à rebours.