"Twitter suspendu non pas pour avoir enfreint les règles, mais…": Acteur ‘Kantara’

L’acteur de “Kantara”, Kishore Kumar G, a précisé aujourd’hui que son compte Twitter n’avait pas été suspendu pour avoir enfreint les règles. Plusieurs rapports ont affirmé hier que le compte Twitter de l’acteur avait été suspendu car il avait bafoué les règles du site de microblogging.

Partageant des captures d’écran de sa conversation par e-mail avec Twitter, Kishore Kumar G sur Instagram a déclaré que son compte avait été suspendu en raison d’un piratage.

“Juste pour éviter les idées fausses inutiles sur la suspension de mon compte Twitter. Mon compte Twitter n’a pas été suspendu à cause de l’un de mes messages”, a-t-il écrit.

“J’ai appris que c’était à cause du piratage du 20 décembre 2022. Twitter a promis les actions nécessaires”, a ajouté l’homme de 48 ans.

La capture d’écran partagée par M. Kumar montrait un message de l’équipe Twitter confirmant qu’ils avaient reçu sa demande de modification de son identifiant de messagerie.

Le courrier de Twitter disait : “Une fois que nous aurons reçu votre confirmation, nous examinerons les informations que vous avez fournies et vous répondrons dès que possible.”

Kishore Kumar G, également connu pour la première saison de la série Web “She” et “The Family Man”, était actif sur Twitter depuis le pseudo “@actorkishore”.

Il a joué un agent forestier Muralidhar dans le film à succès Kannada de l’année dernière “Kantara”, et est connu pour son franc-parler et partager ses opinions sur les réseaux sociaux.

L’acteur de 48 ans compte plus de 43 000 abonnés sur Instagram et plus de 66 000 sur Facebook. Les deux comptes ne sont pas vérifiés.