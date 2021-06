Twitter suspend un groupe sceptique sur les vaccins après avoir affirmé avoir obtenu 3 000 pages supplémentaires d’e-mails Fauci dans la demande FOIA – RT USA News

Un groupe de sceptiques sur les vaccins a été temporairement exclu de son compte Twitter après avoir affirmé avoir acquis des milliers de nouveaux e-mails du conseiller de la Maison Blanche Covid-19 Anthony Fauci, le site qualifiant le message de «désinformation».

Le Réseau d’action pour le consentement éclairé (ICAN) s’est rendu sur Twitter jeudi pour annoncer la publication prochaine de 3 000 pages d’e-mails de Fauci qu’il a dit avoir obtenus dans une demande d’accès à l’information, après que les médias ont publié une énorme quantité de la correspondance du conseiller en santé plus tôt cette semaine. .

« Le Réseau d’action pour le consentement éclairé (ICAN) supprime AUJOURD’HUI 3 000 nouvelles pages d’e-mails de FOAI, fournissant un aperçu supplémentaire des actions d’Anthony Fauci sur Covid, la sécurité des vaccins et plus encore. a déclaré le groupe dans le message maintenant supprimé, qui a été conservé dans une capture d’écran partagée par la militante conservatrice Michelle Malkin.

La capture d’écran montre que Twitter a supprimé le message pour avoir enfreint sa politique sur « diffuser des informations trompeuses et potentiellement dangereuses liées au Covid-19 », bien que la plate-forme n’ait pas précisé quel aspect du tweet était faux ou trompeur.

Alors que le Covid-19 de Twitter politique de désinformation déclare qu’il supprimera le contenu qui rend « une allégation de fait, exprimée en termes définitifs » C’est « manifestement faux ou trompeur » le poste ICAN ne semble pas répondre à cette norme, ne faisant aucune affirmation factuelle au-delà de prétendre avoir les e-mails. Twitter, qui n’a pas répondu à la demande de commentaires de RT, n’a donné aucune indication quant à savoir s’il avait contacté l’ICAN pour déterminer s’il possédait réellement les e-mails revendiqués.

Interrogé jeudi soir sur l’authenticité des 3 000 pages de messages présumés d’un utilisateur de Twitter, le directeur créatif d’ICAN Patrick Layton mentionné les e-mails étaient « demandé et produit par le biais de la loi sur la liberté de l’information », et que l’ICAN « l’équipe juridique les compile » pour la libération. Ni Layton ni ICAN lui-même n’ont révélé d’autres détails sur le prétendu nouveau trésor, qui n’a pas été publié au moment de la rédaction.

Sur son site Internet, l’ICAN indique que son objectif principal est de diffuser « information sur la santé scientifiquement recherchée » au public pour lui permettre de prendre ses propres décisions médicales en toute connaissance de cause. Cependant, le groupe a également été critiqué pour avoir diffusé de la désinformation sur les vaccins, identifié comme un « organisation clé anti-vaccination » dans un récent rapport du Center for Countering Digital Hate.





Obtenu par Buzzfeed et le Washington Post, le précédent vidage d’e-mails de Fauci a été publié mardi, suscitant des critiques du tsar de Covid-19 de la part des législateurs républicains, certains exiger son renvoi.

Jeudi, le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a déclaré qu’un échange d’e-mails suggérait que Fauci avait peut-être menti lorsqu’il a affirmé que son agence – l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – n’avait jamais financé la recherche controversée sur le « gain de fonction » dans un laboratoire de Wuhan, La Chine, la ville où le Covid-19 a été détecté pour la première fois.

Dans les e-mails en question, Fauci a demandé à son principal adjoint, Hugh Auchincloss, d’examiner une étude de 2015 qui traitait du gain de travail fonctionnel au laboratoire de Wuhan. Auchincloss a répondu plus tard que l’étude avait été menée avant l’interdiction du gouvernement américain de financer la recherche sur le gain de fonction, et qu’un autre membre du personnel « déterminer si nous avons des liens lointains avec ce travail à l’étranger ». On ne sait pas si l’adjoint a jamais donné suite à ce message.

« Les e-mails brossent un tableau troublant, une image troublante du Dr Fauci, dès le début, s’inquiétant du fait qu’il avait financé la recherche sur le gain de fonction », Paul a déclaré dans une interview avec Laura Ingraham de Fox News. « Il le sait à ce jour, mais ne l’a pas admis. »

Le travail sur le gain de fonction vise à augmenter la virulence et la létalité des virus afin que les scientifiques puissent mieux les comprendre, mais a été jugé risqué par certains experts, qui disent que les agents pathogènes supplantés pourraient s’échapper accidentellement dans le monde.

Plus tard jeudi, les représentants du GOP Steve Scalise (Louisiane) et James Comer (Kentucky) ont également écrit une lettre à deux chefs de comité démocrate exigeant que Fauci soit appelé à témoigner devant le Congrès sur les origines de la pandémie de Covid-19, affirmant que les courriels font la demande « Encore plus urgent. »





