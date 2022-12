Twitter suspend un compte encourageant les autres à rejoindre Mastodon

Le compte Twitter incitant les gens à rejoindre le réseau social rival Mastodonte a été suspendu, le dernier d’une série de comptes suspendus cette semaine.

L’alimentation habituelle pour @JoinMastodon a été remplacé jeudi par un message indiquant que le compte avait été suspendu pour avoir enfreint les règles de Twitter.

Certains utilisateurs de Twitter ont également signalé que la plateforme interférait avec les liens vers Mastodon. Les tests CNET de vendredi ont montré que le fait de cliquer sur un lien Mastodon existant sur Twitter faisait apparaître un avertissement indiquant que le lien était “potentiellement spammé ou dangereux”. Une option en bas de l’avertissement vous permet d’ignorer l’alerte et de cliquer sur le site concurrent. Mais il ne semble plus possible de tweeter un lien Mastodon : une tentative de le faire a déclenché un message d’erreur indiquant que le lien était “potentiellement dangereux”.

Il n’était pas immédiatement clair quelles règles le compte suspendu avait enfreint ou pourquoi les liens Mastodon étaient étiquetés comme potentiellement dangereux. Ni Twitter ni Mastodon n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Twitter a été quelque peu chaotique depuis que Musk a finalisé son achat de Twitter le 27 octobre. Environ la moitié du personnel de Twitter a été licencié quelques jours seulement après la prise de fonction de Musk, et le site a brièvement lancé un nouveau service de vérification “blue check” pour être en proie à trolls et faux comptes “vérifiés”.

La suspension du compte Mastodon intervient alors que de nombreuses personnes se désengagent de Twitter au profit du réseau social décentralisé construit sur un logiciel open source. Au cours des deux premières semaines après l’achat de Musk, Mastodon gagné 1 million de nouveaux utilisateurs, a déclaré Eugen Rochko, le créateur de Mastodon. Cela porte le total du réseau à environ 1,6 million d’utilisateurs actifs, ce qui n’est encore qu’une infime fraction des 238 millions de Twitter.

Lancé en octobre 2016, Mastodon est un service de médias sociaux gratuit comme Twitter. Mais contrairement à Twitter, Mastodon n’est pas un site Web unique : c’est un réseau décentralisé composé de milliers de sites Web qui se parlent. Les utilisateurs créent un compte sur un serveur Mastodon spécifique, ou “instance”, mais ils ne se limitent pas à suivre les personnes et les publications sur ce serveur.

La suspension est intervenue un jour après Twitter a suspendu une poignée de comptes sur le site qui utilisent des informations de vol accessibles au public pour suivre l’emplacement des jets privés, y compris l’avion utilisé par le propriétaire de Twitter, Elon Musk. Le même jour, Twitter a mis à jour sa politique de confidentialité pour interdire la publication ou la création de liens vers des informations sur l’emplacement physique ou l’itinéraire de voyage d’une personne, que ces informations soient accessibles au public ou non.