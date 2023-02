Twitter suspend temporairement le compte du sénateur Steve Daines pour une photo de chasse

Twitter a suspendu puis restauré le compte du sénateur républicain du Montana Steve Daines sur une photo de profil qui montrait le législateur posant avec sa femme pendant la chasse.

La photo montre le couple avec une antilope morte qui a de minuscules taches de sang, une image qui, selon Twitter, violait initialement son règles contre l’affichage de “violence graphique”, selon un communiqué de la sénatrice. La société définit la violence graphique comme un contenu qui comprend des représentations de “fluides corporels, y compris du sang”. Twitter a suspendu le compte de Daines lundi soir avant de le restaurer mardi, a indiqué son bureau.

“Cela est en train d’être corrigé”, a déclaré le propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, dans un tweeter. “La politique interdisant de montrer du sang dans la photo de profil est en cours de modification pour” montrer clairement du sang sans cliquer sur la photo de profil “.”

La suspension temporaire montre à quel point Twitter a encore du mal à modérer le contenu même après que Musk a acheté la société pour 44 milliards de dollars l’année dernière. Le milliardaire se présente comme un champion de la liberté d’expression mais a changé d’avis sur ce qui est et n’est pas autorisé sur le site de médias sociaux. Sous sa direction, Twitter a temporairement suspendu un compte qui suit le jet de Musk, et des témoignages de journalistes et autres. Twitter, comme Facebook, également rétabli compte de l’ancien président américain Donald Trump après que le politicien a été suspendu du site pendant près de deux ans pour avoir enfreint les règles contre l’incitation à la violence.

La suspension du compte de Daines a également suscité des critiques de la part des républicains, qui ont commencé à tweeter #FreeSteveDaines et ont exhorté Musk à revenir sur sa décision. Les républicains ont allégué à plusieurs reprises que Twitter censurait les discours conservateurs, accusations que la société de médias sociaux a démenties à plusieurs reprises. Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Daines, qui compte plus de 86 000 abonnés sur Twitter, a déclaré dans un communiqué qu’il était reconnaissant que Musk l’ait contacté et il a remercié le PDG sur Twitter.

“L’interdiction initiale de la photo de profil de ma femme et moi après une chasse aux antilopes réussie dans le Montana a été décevante étant donné qu’elle n’est pas différente des photos que les Montanais partagent quotidiennement sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré.