Twitter suspend plus de 25 comptes qui suivent les avions privés de milliardaires

Twitter a suspendu mercredi plus de 25 comptes qui suivent les avions d’agences gouvernementales, de milliardaires et d’individus de haut niveau – dont un qui a suivi les mouvements du propriétaire de la société de médias sociaux, Elon Musk, qui a déclaré qu’il était attaché à la « liberté d’expression ». ” Jack Sweeney, un étudiant de 20 ans et passionné de suivi des vols, a déclaré qu’il s’était réveillé mercredi pour découvrir que son compte Twitter automatisé, @ElonJet, avait été suspendu. Ces derniers mois, le compte a rassemblé plus de 500 000 abonnés en utilisant des informations et des données de vol publiques pour afficher la localisation de l’avion privé de M. Musk. M. Musk connaissait @ElonJet depuis des mois. Après avoir acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, il a déclaré qu’il autoriserait le compte à rester sur la plateforme. “Mon engagement en faveur de la liberté d’expression va même jusqu’à ne pas interdire le compte qui suit mon avion, même s’il s’agit d’un risque direct pour la sécurité personnelle”, a déclaré M. Musk. tweeté le mois dernier.

Mon engagement envers la liberté d’expression s’étend même à ne pas interdire le compte suivant mon avion, même si cela représente un risque direct pour la sécurité personnelle – Elon Musk (@elonmusk) 7 novembre 2022

Le compte Twitter personnel de M. Sweeney a également été suspendu mercredi, ainsi que les autres comptes qu’il gère et qui suivent les avions de milliardaires de la technologie tels que Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Bill Gates. M. Sweeney a partagé un message qu’il avait reçu de Twitter, qui indiquait que son compte avait été suspendu pour avoir enfreint les règles “contre les manipulations de plateforme et le spam”.