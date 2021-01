Le compte Twitter du président américain Donald Trump a été « suspendu définitivement », ce qui est interdit. La société a déclaré qu’il y avait un risque de violence en raison de la façon dont ses tweets étaient « interprétés » hors de la plateforme.

«Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelle incitation à la violence,» la société a annoncé dans un article de blog vendredi soir.

Après un examen attentif des tweets récents du @realDonaldTrump compte et le contexte qui l’entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire.https: //t.co/CBpE1I6j8Y – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 8 janvier 2021

Comme les tweets offensants qui ont déclenché l’interdiction, Twitter a cité Trump disant qu’il n’irait pas à l’investiture de Joe Biden, et que les 75 millions de patriotes américains qui ont voté pour lui « Ne sera pas manqué de respect ou traité injustement de quelque manière que ce soit, forme ou forme !!! »

Ces tweets «Doit être lue dans le contexte d’événements plus larges dans le pays et de la manière dont les déclarations du Président peuvent être mobilisées par différents publics, y compris pour inciter à la violence, ainsi que dans le contexte du comportement de ce récit ces dernières semaines , « Twitter a déclaré, disant qu’ils avaient décidé que ces messages équivalaient à «Glorification de la violence».

Le refus de Trump d’assister à l’inauguration « Peut également servir d’encouragement à ceux qui envisagent potentiellement des actes de violence que l’inauguration serait une cible » sûre « , car il ne sera pas présent, » Twitter a dit.

«L’utilisation des mots ‘American Patriots’ pour décrire certains de ses partisans est également interprétée comme un soutien à ceux qui commettent des actes de violence au Capitole américain,» selon Twitter.

La société a également affirmé qu’il y avait «Plans pour de futures manifestations armées… y compris une proposition d’attaque secondaire contre le Capitole américain et les bâtiments du Capitole de l’État le 17 janvier 2021» et que les déclarations de Trump pourraient être considérées comme un soutien pour eux.

La détermination de l’entreprise est que « Les deux Tweets ci-dessus sont susceptibles d’inspirer d’autres personnes à reproduire les actes de violence qui ont eu lieu le 6 janvier 2021, et qu’il existe de nombreux indicateurs indiquant qu’ils sont reçus et compris comme un encouragement à le faire. »

Twitter avait exclu Trump de son compte mercredi soir, après avoir publié un message appelant ses partisans à se disperser pacifiquement, affirmant que sa référence à la « volé » l’élection était une incitation à la violence. La suspension a été annulée plus tard dans la soirée, le président prononçant un discours de concession s’engageant à céder pacifiquement le pouvoir aux démocrates le 20 janvier.

Les grands médias et les démocrates ont accusé Trump de « Incitation à l’insurrection » et « sédition » au cours des événements de mercredi, lorsqu’un certain nombre de ses partisans se sont détachés d’un rassemblement à Washington, DC pour prendre d’assaut le Capitole américain alors que le Congrès était en session pour certifier l’élection de Biden. Trump et la Maison Blanche ont condamné et désavoué à plusieurs reprises ces manifestants, en vain.

Twitter a censuré Trump pour la première fois en mai, citant également le «Glorification de la violence» politique, lorsque le président a proposé d’envoyer la Garde nationale pour réprimer les violentes émeutes à Minneapolis, Minnesota.

« Nous prendrons le contrôle mais, lorsque le pillage commencera, la fusillade commencera, » Trump avait écrit.

Après cela, Twitter a commencé à baliser les messages de Trump protestant contre le potentiel de fraude dans le vote par correspondance – ce qui était la conclusion officielle de plusieurs commissions du gouvernement américain ces dernières années – avec une balise «pré-bunking» indiquant à quel point il était absolument sûr et sécurisé. Les affirmations de Trump concernant les irrégularités électorales ont également été qualifiées de «contestées» par des sources officielles telles que les vérificateurs des faits des médias.

Déjà un utilisateur prolifique de Twitter avant son annonce de candidature présidentielle en 2015, Trump a exploité la plate-forme de médias sociaux pour s’adresser directement aux Américains, en contournant les gardiens des médias traditionnels. Cependant, sa victoire surprise sur Hillary Clinton en 2016 a conduit les démocrates à exiger une répression de la «désinformation» sur les réseaux sociaux. Les plates-formes se sont empressées d’obliger, en purgeant d’abord ce qu’elles qualifiaient de «robots et trolls russes» et plus tard toute personne dont ils désapprouvaient l’opinion.

Selon des documents accessibles au public cités par les médias grand public américains, jusqu’à 90% des dons des employés des entreprises de la Silicon Valley dans le cadre de la campagne 2020 sont allés à des démocrates.

