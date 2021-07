Twitter suspend Marjorie Taylor Greene pour désinformation sur COVID-19

Twitter a annoncé lundi avoir suspendu le compte de la représentante Marjorie Taylor Greene pendant 12 heures.

La plate-forme de médias sociaux a suspendu le franc-parler républicain de Géorgie vers 21 heures lundi pour violer sa politique après avoir publié deux tweets trompeurs sur COVID-19.

Dans deux tweets publiés dimanche et lundi, Greene a déclaré que le coronavirus n’était pas dangereux pour les personnes de moins de 65 ans qui ne sont pas obèses, et a déclaré que les vaccins ne devraient pas être requis.

« Nous avons pris des mesures d’exécution sur le compte @mtgreenee pour des violations des règles de Twitter, en particulier le Politique relative aux informations trompeuses sur la COVID-19« , a déclaré un porte-parole de Twitter dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les tweets de Greene apparaissent toujours sur son compte Twitter mais avec un tag « trompeur ». Elle pourra regagner le quai mardi matin.

Le bureau de Greene n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi soir.

Les tweets du législateur controversé surviennent alors que les cas de COVID-19 aux États-Unis continuent d’augmenter, la variante delta représentant désormais plus de la moitié des infections les plus récentes à travers le pays. La semaine dernière, une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins a déterminé que les 50 États ont signalé plus de cas de COVID-19 au cours de la période de sept jours la plus récente que la semaine précédente – un pic de 70 %.

Un peu moins de la moitié de la population américaine, 48,4%, est entièrement vaccinée, et un peu plus de la moitié, 55,9%, a reçu au moins une injection, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La suspension de Greene intervient également après que le président Joe Biden a critiqué les plateformes de médias sociaux pour faire un meilleur travail pour lutter contre la propagation de la désinformation sur les vaccins sur ses sites. Biden espérait que 70% des adultes américains soient au moins à moitié vaccinés d’ici le 4 juillet, mais les États-Unis n’ont pas atteint l’objectif de son administration.

Le président a adouci ses critiques à l’égard de Facebook, quelques jours après avoir suscité la controverse et déclaré que le plus grand réseau social du monde « tuait des gens » à cause de la désinformation sur les vaccins que le géant de la technologie autorise à diffuser sur sa plateforme.

« Facebook ne tue pas les gens », a déclaré Biden en réponse à une question d’un journaliste lundi. « Ces 12 personnes qui donnent des informations erronées – quiconque les écoute en souffre. »

En mars, Twitter a déclaré qu’il était adopter une position plus dure sur la désinformation en cas de pandémie pour des violations répétées de sa politique, y compris une suspension de 12 heures. Cela comprenait une brève suspension du compte de Greene, mais Twitter a déclaré plus tard qu’il s’agissait d’une erreur due à une erreur automatisée.

Twitter a déclaré depuis l’introduction de son Conseils COVID-19 l’année dernière, la plateforme a « contesté 11,7 millions de comptes, suspendu 1 496 comptes et supprimé plus de 43 010 éléments de contenu dans le monde ».

Contribution : Maureen Groppe et Ella Lee