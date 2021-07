Twitter suspend Marjorie Taylor Greene pour avoir publié de fausses informations sur le coronavirus

SAN FRANCISCO – Twitter a déclaré lundi qu’il suspendait la représentante Marjorie Taylor Greene de son service pendant 12 heures après avoir publié des messages qui enfreignaient sa politique contre le partage d’informations trompeuses sur le coronavirus. Mme Greene, une républicaine de Géorgie, a été une opposante déclarée aux vaccins et aux masques comme outils pour freiner la pandémie. Dans des tweets dimanche et lundi, elle a fait valoir que Covid-19 n’était pas dangereux pour les personnes de moins de 65 ans qui ne sont pas obèses, et a déclaré que les vaccins ne devraient pas être requis. Mais les cas de coronavirus sont en augmentation et la variante hautement contagieuse Delta représente plus de la moitié des nouvelles infections aux États-Unis, ont déclaré ce mois-ci les responsables fédéraux de la santé. Dans l’État d’origine de Mme Greene, la Géorgie, les nouveaux cas ont augmenté de 193% au cours des deux dernières semaines. Twitter a déclaré que les tweets de Mme Greene étaient de la désinformation et l’ont exclue du service jusqu’à mardi. « Nous avons pris des mesures coercitives sur le compte @mtgreenee en cas de violation des Règles de Twitter, en particulier la Politique d’information trompeuse sur le Covid-19« , a déclaré un porte-parole de Twitter. La société a également ajouté des étiquettes aux articles de Mme Greene sur les vaccins, les qualifiant de «trompeurs» et indiquant des informations sur la sécurité des inoculations.

Un porte-parole de Mme Greene n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Twitter a pris des mesures après que le président Biden a appelé les sociétés de médias sociaux à faire davantage pour lutter contre la propagation de la désinformation sur les vaccins sur leurs plateformes. Vendredi, M. Biden a déclaré que des sites comme Facebook « tuaient des gens » en permettant à la désinformation de prospérer sans être contestée, ajoutant : « Écoutez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et cela – et ils tuent des gens. »

Sa déclaration a mis fin à des semaines de frustration à la Maison Blanche face à la propagation de la désinformation en ligne, qui a conduit à une hésitation à la vaccination, selon des responsables de la santé. Facebook, qui a subi de plein fouet les critiques, a fait valoir que la déclaration de M. Biden n’était pas fondée. « L’administration Biden a choisi de blâmer une poignée de sociétés américaines de médias sociaux », a déclaré Guy Rosen, vice-président de Facebook pour l’intégrité, dans un communiqué. article de blog le samedi. « Le fait est que l’acceptation des vaccins parmi les utilisateurs de Facebook aux États-Unis a augmenté. » L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 19 juillet 2021, 21 h 21 HE Twitter suspend Marjorie Taylor Greene pour avoir publié de fausses informations sur le coronavirus.

Un membre du Congrès de Floride a été testé positif pour Covid-19 après avoir été complètement vacciné, a-t-il déclaré.

Le Canada rouvrira sa frontière avec les États-Unis et espère en autoriser d’autres d’ici le début du mois de septembre. Lundi, le président a adouci ses critiques, affirmant que des utilisateurs particuliers étaient responsables de la propagation de la désinformation plutôt que Facebook. L’entreprise devrait faire davantage pour lutter contre « la désinformation scandaleuse » qui se répand sur sa plate-forme plutôt que de considérer ses propos comme une insulte personnelle, a ajouté M. Biden. Twitter a longtemps interdit aux utilisateurs de partager des informations erronées sur le coronavirus qui pourraient causer des dommages. En mars, la société a introduit une politique qui expliquait les sanctions en cas de partage de mensonges sur le virus et les vaccins.

« Nous avons observé l’émergence de théories du complot persistantes, de rhétoriques alarmistes sans fondement dans la recherche ou dans les rapports crédibles, et un large éventail de rumeurs non fondées, qui ne sont pas contextualisées, peuvent empêcher le public de prendre des décisions éclairées concernant leur santé et mettre les individus, les familles et les communautés à risque », a déclaré la société dans son politique contre le partage de désinformation sur Covid. Les personnes qui enfreignent cette politique sont soumises à des sanctions croissantes appelées grèves et pourraient faire face à une interdiction permanente si elles partagent à plusieurs reprises des informations erronées sur le virus. Une interdiction de 12 heures, comme celle que subit Mme Greene, est la réponse de Twitter aux utilisateurs qui ont deux ou trois avertissements. Après quatre avertissements, Twitter suspend les utilisateurs pendant sept jours, et après cinq avertissements, Twitter exclut complètement l’utilisateur. D’autres républicains qui ont été suspendus de Twitter se sont plaints que la société de médias sociaux les censure. En janvier, Twitter a interdit le président Donald J. Trump après que la société a déterminé que ses publications sur les réseaux sociaux avaient joué un rôle dans l’incitation à la violence lors de l’émeute au Capitole des États-Unis. M. Trump a fait valoir que Twitter et Facebook, qui ont également suspendu son compte, le censuraient et ont déclaré que les entreprises nécessitaient une surveillance gouvernementale. Mme Greene a déjà été suspendue de Twitter en avril, mais la société a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur causée par l’un de ses systèmes automatisés de détection de spam et d’abus. « Tout le monde sait que c’est un MENSONGE, et ce n’était pas une erreur », a tweeté Mme Greene après la levée de sa suspension.