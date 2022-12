Twitter suspend les journalistes qui ont écrit sur le propriétaire Elon Musk

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Twitter a suspendu les comptes de plusieurs journalistes qui couvrent la plateforme de médias sociaux, la dernière bataille sur ce qui peut et ne peut pas être dit sur le site depuis que le milliardaire Elon Musk en a pris le contrôle.

Les récits de journalistes du New York Times, du Washington Post, de CNN, de Voice of America et d’autres publications sont devenus sombres jeudi.

La société n’a pas expliqué aux journalistes pourquoi elle a supprimé les comptes et fait disparaître leurs profils et tweets passés. Mais Musk s’est rendu sur Twitter jeudi soir pour accuser les journalistes de partager des informations privées sur ses allées et venues qu’il a décrites comme “essentiellement des coordonnées d’assassinat”. Il n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

La suspension soudaine des journalistes fait suite à la décision de Musk mercredi d’interdire définitivement un compte qui suivait automatiquement les vols de son jet privé à l’aide de données accessibles au public. Cela a également conduit Twitter à modifier ses règles pour tous les utilisateurs afin d’interdire le partage de la position actuelle d’une autre personne sans son consentement.

Plusieurs des journalistes suspendus jeudi soir avaient écrit sur la nouvelle politique et la justification de Musk pour l’imposer, qui impliquait ses allégations concernant un incident de harcèlement qui, selon lui, avait affecté sa famille mardi soir à Los Angeles.

Le compte officiel de Mastodon, un réseau social décentralisé présenté comme une alternative à Twitter, a également été interdit. La raison n’était pas claire, bien qu’il ait tweeté à propos du compte de suivi des avions.

“Les mêmes règles de doxxing s’appliquent aux ‘journalistes’ qu’à tout le monde”, a tweeté Musk jeudi.

“Doxxing” fait référence à la divulgation en ligne de l’identité, de l’adresse ou d’autres informations personnelles de quelqu’un.

La rédactrice en chef du Washington Post, Sally Buzbee, a demandé que le compte Twitter du journaliste technologique Drew Harwell soit immédiatement rétabli. La suspension “sape directement l’affirmation d’Elon Musk selon laquelle il a l’intention de faire de Twitter une plate-forme dédiée à la liberté d’expression”, a écrit Buzbee. “Harwell a été banni sans avertissement, processus ou explication, suite à la publication de ses reportages précis sur Musk.”

CNN a déclaré dans un communiqué que “la suspension impulsive et injustifiée d’un certain nombre de journalistes, dont Donie O’Sullivan de CNN, est préoccupante mais pas surprenante”.

“L’instabilité et la volatilité croissantes de Twitter devraient être une préoccupation incroyable pour tous ceux qui utilisent Twitter”, a ajouté le communiqué de CNN. “Nous avons demandé une explication à Twitter, et nous réévaluerons notre relation en fonction de cette réponse.”

Un autre journaliste suspendu, Matt Binder du média d’information technologique Mashable, a déclaré qu’il avait été banni jeudi soir immédiatement après avoir partagé une capture d’écran que O’Sullivan avait publiée avant sa propre suspension.

La capture d’écran montrait une déclaration du département de police de Los Angeles envoyée plus tôt jeudi à plusieurs médias, dont l’Associated Press, sur la façon dont il était en contact avec les représentants de Musk au sujet de l’incident de harcèlement présumé, mais qu’aucun rapport de crime n’avait encore été déposé.

“Je n’ai partagé aucune donnée de localisation, conformément aux nouvelles conditions de Twitter. Je n’ai pas non plus partagé de liens vers ElonJet ou d’autres comptes de suivi de localisation », a déclaré Binder dans un e-mail. “J’ai été très critique à l’égard de Musk, mais je n’ai jamais enfreint aucune des politiques répertoriées de Twitter.”

Binder a déclaré qu’un message qu’il avait reçu alors qu’il tentait d’accéder à son compte Twitter montrait que sa suspension était permanente. Mais Musk a suggéré plus tard que la sanction durerait une semaine en réponse à une question sur sa suspension de l’ancien hôte d’ESPN et de MSNBC, Keith Olbermann.

Tard jeudi, Musk a brièvement rejoint un chat de conférence Twitter Spaces organisé par la journaliste Kate Notopoulos de Buzzfeed. Il a réitéré ses affirmations selon lesquelles les journalistes interdits par Twitter le « doxxaient » lorsqu’ils rapportaient l’interdiction des comptes de suivi des avions.

“Il n’y a pas de traitement spécial pour les journalistes”, a déclaré Musk, après que Drew Harwell du Post lui ait demandé s’il avait un lien entre l’incident de harcèlement et la publication d’informations en temps réel.

“Vous dox, vous êtes suspendu, fin de l’histoire”, a-t-il ajouté, avant de se retirer brusquement. Les espaces se sont terminés brusquement peu après 21 heures, heure du Pacifique.

“Désolé, il semble que l’espace ait été coupé, l’écran est devenu soudainement vide de mon côté et tout le monde a été démarré”, a tweeté l’hôte Notopoulos à 21h14, heure du Pacifique.

Un autre journaliste suspendu, Steve Herman de Voice of America, a déclaré qu’il supposait qu’il avait été banni “parce que je tweetais à propos d’autres journalistes suspendus pour avoir tweeté sur des comptes démarrés qui étaient liés au flux Elon Jet”.

Les suspensions surviennent alors que Musk apporte des changements majeurs à la modération du contenu sur Twitter. Il a tenté, à travers la publication de certains documents de l’entreprise surnommés “The Twitter Files”, de prétendre que la plate-forme avait supprimé les voix de droite sous ses anciens dirigeants.

Il a promis de laisser régner la liberté d’expression et a rétabli des comptes de haut niveau qui enfreignaient auparavant les règles de Twitter contre les comportements haineux ou la désinformation nuisible, mais a également déclaré qu’il supprimerait la négativité et la haine en privant certains comptes de “liberté d’accès”.

Le Comité à but non lucratif pour la protection des journalistes, qui défend les journalistes du monde entier, a déclaré jeudi soir qu’il était préoccupé par les suspensions.

“Si cela est confirmé comme des représailles pour leur travail, ce serait une grave violation du droit des journalistes de rapporter les nouvelles sans crainte de représailles”, a déclaré le groupe.

La commissaire de l’Union européenne Vera Jourova, qui dirige les travaux du bloc des 27 nations sur les valeurs et la transparence, a également pris la parole.

“Les nouvelles concernant la suspension arbitraire de journalistes sur Twitter sont inquiétantes”, a-t-elle tweeté. Les règles existantes de l’UE en matière de médias et les nouvelles réglementations numériques qui entreront en vigueur l’année prochaine exigent « le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux ».

Jourova a déclaré: «@elonmusk devrait en être conscient. Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt.

Le gouvernement allemand a ajouté plus de critiques. Le ministère des Affaires étrangères a tweeté qu’il avait “un problème” de ne pas pouvoir suivre les comptes suspendus et a ajouté que “la liberté de la presse ne doit pas être activée et désactivée à volonté”.

Le porte-parole Christofer Burger a déclaré que le ministère avait ouvert un compte sur Mastodon “pour s’assurer que nous restons joignables”.

Les rédacteurs de l’Associated Press Kelvin Chan à Londres et Frank Jordans à Berlin ont contribué à ce rapport.