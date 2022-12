Twitter suspend les journalistes qui ont écrit sur Elon Musk – Shaw Local

Twitter a suspendu jeudi les comptes des journalistes qui couvrent la plateforme de médias sociaux et son nouveau propriétaire Elon Musk, y compris les journalistes travaillant pour le New York Times, le Washington Post, CNN et d’autres publications.

La société n’a pas expliqué pourquoi elle a supprimé les comptes et fait disparaître leurs profils et tweets passés.

La suspension soudaine des journalistes fait suite à la décision de Musk mercredi bannir définitivement un compte qui suivait automatiquement les vols de son jet privé à l’aide de données accessibles au public.

Twitter a également modifié mercredi ses règles pour interdire le partage de la position actuelle d’une autre personne sans son consentement.

Plusieurs des journalistes suspendus jeudi soir avaient écrit sur cette nouvelle politique et sur la justification de Musk pour l’imposer, ce qui impliquait ses allégations concernant un incident de harcèlement criminel qui a touché sa famille mardi soir à Los Angeles.

“Les mêmes règles de doxxing s’appliquent aux ‘journalistes’ qu’à tout le monde”, a tweeté Musk jeudi.

“Doxxing” fait référence à la divulgation en ligne de l’identité, de l’adresse ou d’autres informations personnelles de quelqu’un.

CNN a déclaré dans un communiqué que “la suspension impulsive et injustifiée d’un certain nombre de journalistes, dont Donie O’Sullivan de CNN, est préoccupante mais pas surprenante”.

“L’instabilité et la volatilité croissantes de Twitter devraient être une préoccupation incroyable pour tous ceux qui utilisent Twitter”, a ajouté le communiqué de CNN. “Nous avons demandé une explication à Twitter, et nous réévaluerons notre relation en fonction de cette réponse.”

