Twitter suspend les journalistes qui ont écrit sur Elon Musk

Twitter a suspendu jeudi les comptes des journalistes qui couvrent la plateforme de médias sociaux et son nouveau propriétaire Elon Musk, y compris les journalistes travaillant pour le New York Times, le Washington Post, CNN et d’autres publications.

La société n’a pas expliqué pourquoi elle a supprimé les comptes et fait disparaître leurs profils et tweets passés.

La suspension soudaine des journalistes fait suite à la décision de Musk mercredi d’interdire définitivement un compte qui suivait automatiquement les vols de son jet privé à l’aide de données accessibles au public.

Twitter a également modifié mercredi ses règles pour interdire le partage de la position actuelle d’une autre personne sans son consentement.

Plusieurs des journalistes suspendus jeudi soir avaient écrit sur cette nouvelle politique et sur la justification de Musk pour l’imposer, ce qui impliquait ses allégations concernant un incident de harcèlement criminel qui a touché sa famille mardi soir à Los Angeles.

“Les mêmes règles de doxxing s’appliquent aux ‘journalistes’ qu’à tout le monde”, a tweeté Musk jeudi. Il a ajouté plus tard: “Me critiquer toute la journée est tout à fait acceptable, mais doxxer ma position en temps réel et mettre ma famille en danger ne l’est pas.”

Les comptes engagés dans le doxxing reçoivent une suspension temporaire de 7 jours —@Elon Musk

“Doxxing” fait référence à la divulgation en ligne de l’identité, de l’adresse ou d’autres informations personnelles de quelqu’un.

CNN a déclaré dans un communiqué que “la suspension impulsive et injustifiée d’un certain nombre de journalistes, dont Donie O’Sullivan de CNN, est préoccupante mais pas surprenante”.

“L’instabilité et la volatilité croissantes de Twitter devraient être une préoccupation incroyable pour tous ceux qui utilisent Twitter”, a ajouté le communiqué de CNN. “Nous avons demandé une explication à Twitter, et nous réévaluerons notre relation en fonction de cette réponse.”

Mashable journaliste suspendu

Un autre journaliste suspendu, Matt Binder du média d’information technologique Mashable, a déclaré qu’il avait été banni jeudi soir immédiatement après avoir partagé une capture d’écran qu’O’Sullivan avait publiée avant la suspension du journaliste de CNN.

La capture d’écran montrait une déclaration du département de police de Los Angeles envoyée plus tôt jeudi à plusieurs médias, dont l’Associated Press, sur la façon dont il était en contact avec les représentants de Musk au sujet de l’incident de harcèlement présumé, mais qu’aucun rapport de crime n’avait encore été déposé.

“Je n’ai partagé aucune donnée de localisation, conformément aux nouvelles conditions de Twitter. Je n’ai pas non plus partagé de liens vers ElonJet ou d’autres comptes de suivi de localisation”, a déclaré Binder dans un e-mail. “J’ai été très critique à l’égard de Musk, mais je n’ai jamais enfreint aucune des politiques répertoriées de Twitter.”

Les suspensions surviennent alors que Musk apporte des changements majeurs à la modération du contenu sur Twitter.

Il a tenté, à travers la publication de certains documents de l’entreprise surnommés “The Twitter Files”, de prétendre que la plate-forme a supprimé les voix de droite. Il avait promis de laisser régner la liberté d’expression, mais indiqué qu’il prendrait des mesures pour ne pas amplifier la désinformation.