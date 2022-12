Twitter suspend les journalistes du New York Times, de CNN et du Washington Post

Twitter a suspendu les comptes de plusieurs journalistes de renom, dont beaucoup ont rendu compte du rachat controversé de l’entreprise par Elon Musk.

Jusqu’à présent, les journalistes qui ont été suspendus incluent Donie O’Sullivan de CNN, Drew Harwell du Washington Post, Ryan Mac du New York Times, Matt Binder de Mashable et Micah Lee de The Intercept. La purge soudaine des journalistes semble contredire l’engagement déclaré de Musk à protéger la liberté d’expression sur Twitter.

« J’étais très perplexe. Je pensais que les gens trollaient », a déclaré le journaliste indépendant et ancien journaliste de Vox Aaron Rupar, racontant quand il a commencé à recevoir des messages d’autres journalistes lui disant qu’il avait été suspendu. Du jour au lendemain, Rupar a perdu l’accès à ses 790 000 abonnés. Il a dit n’avoir reçu aucun avertissement avant d’être expulsé. « Vous devez essentiellement vous conformer aux caprices qui changent au jour le jour du propriétaire de la plateforme, cela semble assez insoutenable. Cela semble presque un peu méchant.

Plusieurs des journalistes qui ont posté ont été suspendus, dont Rupar, avaient récemment publié des articles sur le débat sur Elonjet – un compte Twitter qui suivait les allées et venues de l’avion privé de Musk en utilisant des données de vol accessibles au public. Musk a fait valoir que le compte mettait en danger sa sécurité physique et a modifié les règles de Twitter pour interdire le partage des “informations de localisation en direct” afin de suspendre le compte. Le propriétaire du compte d’Elonjet, âgé de 20 ans, a fait valoir que les informations sur les jets d’Elon Musk étaient déjà publiques – “Si quelqu’un voulait faire quelque chose, il pourrait le faire sans moi”, a-t-il déclaré au New York Times. Certains journalistes, comme Rupar, avaient récemment tweeté des liens vers le compte Facebook alternatif de Muskjet.

Ella Irwin, responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter dit Alex Heath de The Verge que Twitter “suspendra tous les comptes qui enfreignent nos politiques de confidentialité et mettent les autres utilisateurs en danger”, et que “nous ne faisons pas d’exceptions à cette politique pour les journalistes ou tout autre compte”.

Jeudi soir, Elon Musk a répondu à un tweet sur la suspension de l’ancien présentateur de MSNBC Keith Olbermann et a déclaré qu’il avait donné aux journalistes une “suspension de 7 jours pour doxxing. Un peu de temps loin de Twitter est bon pour l’âme. Doxxing est un terme utilisé pour décrire le moment où des personnes publient des informations privées sur d’autres personnes en ligne.

Musk a récemment tweeté qu’un “harceleur fou” a suivi une voiture transportant son jeune enfant, X, et a sauté sur le capot de la voiture. Musk a déclaré qu’il intentait une action en justice contre le propriétaire du compte Elonjet, âgé de 20 ans, pour avoir prétendument mis en danger la sécurité de sa famille.

De nombreux journalistes ont exprimé jeudi soir leur inquiétude face aux décisions de Twitter. Cette décision pourrait inciter davantage de journalistes ou les médias pour lesquels ils travaillent à quitter Twitter et à essayer d’utiliser d’autres plateformes, telles que Mastodon, Discord et Post.

“C’est très louche”, a déclaré la chroniqueuse technique du Washington Post, Taylor Lorenz, qui a déclaré que son compte n’avait pas été suspendu dans cette vague, malgré les inquiétudes de certains de ses abonnés. “Je ne comprends pas comment les organes de presse vont continuer à utiliser cette plate-forme s’ils censurent les journalistes.”

CNN et le New York Times ont tous deux envoyé des déclarations à Recode condamnant la suspension par Twitter de leurs comptes de journalistes et ont déclaré qu’ils demandaient une explication à l’entreprise.

“La suspension impulsive et injustifiée d’un certain nombre de journalistes, dont Donie O’Sullivan de CNN, est préoccupante mais pas surprenante”, a déclaré un porte-parole de CNN dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “L’instabilité et la volatilité croissantes de Twitter devraient être une préoccupation incroyable pour tous ceux qui utilisent Twitter. Nous avons demandé une explication à Twitter et nous réévaluerons notre relation en fonction de cette réponse.

« La suspension ce soir des comptes Twitter d’un certain nombre de journalistes éminents, dont Ryan Mac du New York Times, est discutable et malheureuse. Ni le Times ni Ryan n’ont reçu d’explication sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit », a déclaré un porte-parole du New York Times dans un communiqué écrit. “Nous espérons que tous les comptes des journalistes seront rétablis et que Twitter fournira une explication satisfaisante à cette action.”

Rupar a déclaré qu’il avait tenté de faire appel de sa suspension de Twitter en utilisant le système automatisé de la plate-forme pour le faire, mais que le lien avait été rompu.

“Je pense que c’est une leçon de prudence ici pour les médias et les journalistes individuels. C’est bien de se diversifier sur d’autres plateformes. Cela aura un effet dissuasif sur quiconque critiquera Elon.

Peter Kafka a contribué au reportage de cette histoire.