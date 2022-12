Twitter suspend les comptes des journalistes, dont certains ont écrit sur Musk

SAN FRANCISCO – Twitter a suspendu jeudi les comptes d’environ une demi-douzaine de journalistes, dernier changement du service de médias sociaux sous la direction de son nouveau propriétaire, Elon Musk.

Les comptes suspendus comprenaient Ryan Mac du New York Times ; Drew Harwell du Washington Post ; Aaron Rupar, journaliste indépendant ; Donie O’Sullivan de CNN ; Matt Binder de Mashable ; Tony Webster, journaliste indépendant ; et le journaliste politique Keith Olbermann. On ne savait pas ce que les suspensions avaient en commun; la page Twitter de chaque utilisateur incluait un message indiquant qu’il avait été suspendu pour “violation des règles de Twitter”.

Ces mesures sont intervenues un jour après que Twitter a suspendu plus de 25 comptes qui suivaient les avions d’agences gouvernementales, de milliardaires et de personnalités. De nombreux comptes étaient gérés par Jack Sweeney, un étudiant de 20 ans et passionné de suivi des vols qui avait utilisé Twitter pour publier des mises à jour sur l’emplacement de l’avion privé de M. Musk en utilisant des informations accessibles au public.

Le mois dernier, M. Musk avait déclaré qu’il autoriserait le compte qui suivait son avion privé à rester sur Twitter, bien qu’il ait déclaré que cela constituait une menace pour la sécurité. “Mon engagement en faveur de la liberté d’expression va même jusqu’à ne pas interdire le compte qui suit mon avion, même si c’est un risque direct pour la sécurité personnelle”, avait-il déclaré dans un tweet à l’époque.