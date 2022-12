Twitter suspend le suivi de compte du jet de Musk après l’incident de “Crazy Stalker”

Twitter a suspendu plusieurs comptes sur le site qui utilisent des informations de vol accessibles au public pour suivre l’emplacement des jets privés, y compris l’avion utilisé par le propriétaire de Twitter, Elon Musk, un jour après que le milliardaire de la technologie a déclaré qu’un de ses enfants avait été suivi par “un harceleur fou”. ” Il s’est également engagé à intenter une action en justice contre l’opérateur du compte.

Le compte @ElonJet a été créé en 2020 par Jack Sweeney, étudiant en Floride, pour suivre les décollages et les atterrissages du jet privé de Musk. Musk n’était pas satisfait du compte, mais a déclaré en novembre qu’il ne l’interdirait pas, citant son engagement en faveur de la liberté d’expression.

Mais mercredi, le compte a soudainement disparu du service, remplacé par le message “compte suspendu” pour violation des règles de Twitter, ainsi que Le compte personnel de Sweeney. Le compte @ElonJet a été brièvement restauré mercredi après-midi avant d’être à nouveau suspendu. D’autres comptes créés par Sweeney pour suivre les avions privés de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Bill Gates ont également été suspendus, tout comme le compte personnel de Sweeney.

L’action semble avoir eu lieu à peu près au même moment où Twitter a mis à jour sa politique de confidentialité pour interdire la publication ou la création de liens vers des informations sur l’emplacement physique ou l’itinéraire de voyage d’une personne, que ces informations soient accessibles au public ou non.

Musk a expliqué la nouvelle politique en réponse à un commentaire sur le changement de politique.

« Tout compte doxxant les informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu, car il s’agit d’une violation de la sécurité physique. problème de sécurité, donc ça va”, Musk dit dans un tweet Mercredi soir avant de tweeter le lien personnel apparent avec le changement.

“La nuit dernière, la voiture transportant le petit X à Los Angeles a été suivie par un harceleur fou (pensant que c’était moi), qui a ensuite empêché la voiture de bouger et a grimpé sur le capot”, a écrit Musk dans le tweeter plus tard. “Une action en justice est en cours contre Sweeney et les organisations qui ont soutenu le préjudice causé à ma famille.”

Hier soir, la voiture transportant le petit X à Los Angeles a été suivie par un harceleur fou (pensant que c’était moi), qui a ensuite empêché la voiture de bouger et a grimpé sur le capot. Une action en justice est en cours contre Sweeney et les organisations qui ont soutenu le mal fait à ma famille. – Elon Musk (@elonmusk) 15 décembre 2022

Il n’était pas immédiatement clair si Musk avait déposé un rapport de police au sujet de la rencontre présumée. Un représentant du département de police de Los Angeles a déclaré à CNET qu’il ne pouvait pas confirmer qu’un rapport avait été déposé auprès du département sans plus d’informations sur l’endroit où l’incident aurait eu lieu.

Plus tôt cette année, Musk aurait offert à Sweeney 5 000 $ pour supprimer le compte Twitter, mais l’étudiant de 20 ans a refusé, affirmant que 5 000 $ n’étaient pas suffisants pour la satisfaction qu’il tirait de son travail.

Sweeney n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter. Twitter, qui n’a plus de service de communication, n’a pas répondu à une demande de commentaire.