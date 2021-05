Twitter suspend le nouveau programme de vérification de compte après un peu plus d’une semaine de relance

Twitter a suspendu son nouveau programme de vérification de compte après un peu plus d’une semaine de relancer la raison étant qu’elle a reçu plus de demandes qu’elle ne l’avait prévu, et maintenant la plateforme de micro-blogging a besoin de temps pour les examiner avant de pouvoir accepter de nouvelles demandes.

Twitter ne nous dit pas quand exactement il commencera à accepter de nouvelles demandes, mais il promet de « rouvrir les demandes bientôt ».

Nous roulons dans les demandes de vérification. Nous devons donc faire une pause pour en accepter plus pour le moment pendant que nous examinons ceux qui ont été soumis. Nous rouvrirons bientôt les demandes ! (nous jurons pinky) – Twitter vérifié (@vérifié) 28 mai 2021

Twitter a relancé son programme de vérification de compte après une interruption de plus de trois ans. C’était en pause en novembre 2017, citant la confusion des utilisateurs à propos du programme comme raison, et Twitter a promis de le ramener avec des améliorations.

Le nouveau programme de vérification offre désormais plus de clarté sur qui peut être vérifié. Twitter dit qu’il donnera le badge bleu aux comptes qui sont « authentiques, notables et actifs ». Les comptes doivent également répondre à l’un des six critères énumérés ci-dessous pour être vérifiés :

Gouvernement

Entreprises, marques et organisations

Organismes de presse et journalistes

Divertissement

Sports et jeux

Activistes, organisateurs et autres personnes influentes

Mais ce n’est pas ça. Twitter a défini plus de directives pour qu’un compte soit vérifié. Vous pouvez en savoir plus sur les vérifications sur ici et ici.