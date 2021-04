Twitter a banni le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, pour violation présumée de ses politiques de «manipulation de plate-forme et spam», faisant taire son compte au milieu d’une série de scoops sur les tactiques de propagande de CNN.

Le géant des médias sociaux a déclaré jeudi à O’Keefe que son compte était définitivement suspendu et ne serait pas rétabli, citant une allégation selon laquelle il aurait utilisé de faux ou plusieurs comptes pour manipuler les conversations sur la plate-forme. Twitter a déclaré dans une déclaration à The Hill et à d’autres médias que « Vous ne pouvez pas amplifier ou interrompre artificiellement les conversations en utilisant plusieurs comptes. »

La fermeture est intervenue après que O’Keefe ait publié trois jours consécutifs de scoops au cours desquels le directeur technique de CNN, Charlie Chester, est montré sur vidéo, parlant à un journaliste infiltré. Chester, qui aurait pensé parler à un rendez-vous avec Tinder, a raconté au journaliste les efforts de propagande de CNN pour évincer le président Donald Trump, ses propos alarmistes à propos de Covid-19 pour augmenter les cotes d’écoute et ses efforts pour que Black Lives Matter paraisse bien.

La suspension d'O'Keefe de Twitter sera probablement une bonne nouvelle pour CNN, qui n'a pas répondu à la dernière série d'histoires de Project Veritas sur le réseau et a fait pression pour que les organes de presse concurrents soient censurés. « désinformation. »





O’Keefe a publié une déclaration jeudi, s’engageant à poursuivre Twitter pour diffamation et niant avoir exploité de faux comptes. « C’est faux, c’est diffamatoire, et ils paieront, » il a dit. «L’article 230 les a peut-être protégés auparavant, mais il ne les protégera pas de moi. La plainte sera déposée lundi. » Il a invité ses partisans à le suivre sur Telegram.

Twitter a suspendu définitivement le compte Project Veritas sur sa plate-forme et a temporairement verrouillé le compte d’O’Keefe en février, affirmant que le média vidéo d’infiltration avait violé à plusieurs reprises sa politique sur les informations privées. O’Keefe a déclaré à l’époque que la vidéo en question présentait des journalistes de Project Veritas confrontant le vice-président de l’intégrité de Facebook, Guy Rosen, devant son domicile.





