Twitter suspend le compte ElonJet qui suit le jet privé d’Elon Musk

Le propriétaire de SpaceX et PDG de Tesla, Elon Musk, s’exprime lors d’une conversation avec le légendaire concepteur de jeux Todd Howard (non représenté) lors de la convention de jeu E3 à Los Angeles, Californie, le 13 juin 2019.

Twitter a suspendu le compte dédié au suivi de la localisation du milliardaire Elon Musk jet privé.

Le compte, @ElonJet, était dirigée par Jack Sweeney, étudiant en Floride, et avait rassemblé plus d’un demi-million de followers. Il a suivi l’emplacement de l’avion de Musk à l’aide de données de vol accessibles au public et semble avoir été suspendu mercredi matin.

“Eh bien, il semble @ElonJet est suspendu”, Sweeney tweeté mercredi. Il a encouragé les utilisateurs à le suivre sur d’autres plateformes.

Musk a acquis Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, et il a exprimé ses efforts pour protéger la liberté d’expression sur le site. Début novembre, Musk a affirmé qu’il était un défenseur si ardent de la liberté d’expression qu’il n’interdirait pas le compte de suivi des avions, qu’il a qualifié de “risque direct pour la sécurité personnelle”.

En interne, cependant, les employés de Twitter peuvent avoir reçu des instructions différentes. Sweeney a partagé un fil de tweets le 10 décembre, affirmant que son compte avait été banni de l’ombre, ce qui signifie que la portée du compte est intentionnellement limitée.

Il a déclaré qu’un employé lui avait envoyé une capture d’écran du vice-président du conseil de confiance et de sécurité de Twitter demandant de placer un filtrage de visibilité important sur @ElonJet. Le conseil de confiance et de sécurité a été dissous lundi.

Mais le 12 décembre, Sweeney dit dans un tweet qu’il semblait que le compte @ElonJet n’était plus caché ou interdit “de quelque manière que ce soit”.

Sweeney gère également des comptes dédiés au suivi des vols privés d’autres personnalités publiques comme Bill Gates, l’ancien président Donald Trump et Méta PDG Mark Zuckerberg. Le compte Instagram de Sweeney dédié au suivi de Musk semble toujours actif.

Sweeney et Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.