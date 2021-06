Twitter SUSPEND l’auteur féministe progressiste Naomi Wolf après une série de tweets s’opposant aux vaccinations contre Covid-19 – RT USA News

Naomi Wolf, auteure féministe et ancienne conseillère de campagne du président de l’époque, Bill Clinton, qui est devenue une critique ardente des blocages et des vaccins pendant la pandémie, a été bannie de Twitter.

Wolf – qui comptait près de 150 000 abonnés – a été suspendue de Twitter vendredi soir à la suite de ses commentaires répétés contre les vaccinations contre Covid-19.





Bien qu’il ne soit pas clair exactement quel message a conduit à la suspension de Wolf, l’auteur avait l’habitude de faire des commentaires anti-vaccins et en avait publié plusieurs le jour de son interdiction.

Euh, je pense que le compte de Naomi Wolf a finalement été suspendu … apparemment juste au moment où j’étais en train de lire la haine sur l’un des fils? pic.twitter.com/0T8GiffAhU – joanna schroeder (@iproposethis) 5 juin 2021

Les opposants à la rhétorique de Wolf, dont le journaliste libéral Thor Benson, avaient fait pression sur Twitter pour sa suspension peu de temps auparavant, se plaignant que l’auteur était toujours autorisée à tweeter malgré ses commentaires anti-vaxx apparemment contraires aux règles du réseau social.

Pourquoi exactement @Twitter permettre à Naomi Wolf de répandre la désinformation sur les vaccins ici tous les jours quand ils disent que c’est une violation de leurs règles ? – Thor Benson (@thor_benson) 5 juin 2021

De nombreux utilisateurs ont célébré l’interdiction de Wolf, la qualifiant de « anti-vaccin aux noisettes » et la sienne « l’un des comptes les plus dommageables diffusant de la désinformation sur Twitter. » Le journaliste Will Black même remercié Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour le déménagement, écrit, « Elle est dangereuse et ne devrait pas revenir. »

Je viens de voir la théoricienne du complot anti-vax Naomi Wolf suspendue. L’un des comptes les plus dommageables diffusant de la désinformation sur Twitter. J’ai été surpris qu’elle n’ait pas été retirée après celle-ci. pic.twitter.com/9tU4EXeeFP – ian bremmer (@ianbremmer) 5 juin 2021

Se réveiller à la nouvelle que le compte de Naomi Wolf a finalement été suspendu ressemble à un matin de Noël. – Daniel Summers, MD ️‍🌈 (@WFKARS) 5 juin 2021

Certains, cependant, ont condamné l’interdiction, la qualifiant de censure et soulignant que d’autres qui avaient diffusé des théories du complot sur la plate-forme n’avaient pas subi la même sanction.

« Je ne l’aime pas mais je déteste plus la censure » mentionné un utilisateur de Twitter, tandis que le journaliste Glenn Greenwald argumenté, « Je pense que beaucoup de gens qui diffusent constamment de fausses allégations et des théories du complot déréglées et dangereuses – comme les hôtes de MNSBC et CNN – devraient néanmoins être autorisés à rester sur les plateformes de médias sociaux monopolistiques de la Silicon Valley. »

L’année dernière, pendant la pandémie, Twitter a étendu ses règles pour interdire « récits faux ou trompeurs sur les vaccinations contre le Covid-19 », y compris les allégations selon lesquelles ils sont habitués à « provoquer des dommages ou contrôler les populations », fausses informations sur « impacts ou effets néfastes de la vaccination », et prétend que « les vaccins sont inutiles ».

Plusieurs des tweets très discutés de Wolf appartenaient apparemment à l’une de ces catégories. L’auteur a longtemps été la cible des combattants autoproclamés contre la désinformation sur les vaccins et a déjà été trompé par un journaliste de l’Intercept pour qu’il publie un faux mème sceptique sur les vaccins avec une star du porno présentée comme un médecin.





Wolf, qui se décrit comme « un progressiste à vie », est devenue une paria parmi ses partisans après avoir adopté une position ferme contre les vaccins et dénoncé des mesures de verrouillage strictes – auxquelles elle est comparée « fascisme » – et a même été accusé d’avoir des opinions qui rejoignent celles de l’extrême droite.

