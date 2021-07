Twitter a giflé la représentante Marjorie Taylor Greene avec une suspension temporaire, affirmant que le républicain de Géorgie avait enfreint la politique de désinformation Covid-19 du site. Greene a rejeté cette décision en tant que censure soutenue par l’État.

Greene a reçu une suspension de 12 heures lundi soir pour au moins deux « trompeur » messages, a rapporté le New York Times, citant un porte-parole de Twitter.

« Nous avons pris des mesures coercitives sur le compte @mtgreenee pour violation des règles de Twitter, en particulier de la politique d’information trompeuse de Covid-19 », a déclaré le porte-parole.

Dans les messages incriminés, partagés sur dimanche et lundi, Greene a exprimé un certain nombre d’opinions et d’affirmations liées à la pandémie, affirmant que « aucune entité ne devrait forcer des vaccins ou des masques non approuvés par la FDA » sur le public, tout en les considérant comme une forme de « expérimentation humaine ».

La deuxième missive a fait valoir que Covid-19 est « pas dangereux pour les personnes non obèses et les moins de 65 ans » avec les deux messages gagnant une étiquette « trompeuse » de Twitter.

C’est pourquoi aucune entité ne devrait forcer les vaccins ou les masques NON approuvés par la FDA. Au lieu de cela, aidez les gens à protéger leur santé en vainquant l’obésité, ce qui les protégera des complications et de la mort de covid, et de nombreux autres problèmes de santé. . https://t.co/I4zHqwabhi – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 19 juillet 2021

Greene a répondu à l’interdiction temporaire dans un communiqué, accusant la société Big Tech de « faire les enchères du régime Biden pour restreindre nos voix », ajoutant que Twitter travaille à « empêcher la diffusion de tout message qui n’est pas approuvé par l’État ». Dans des commentaires distincts à la Colline, elle a estimé que sa suspension était une « attaque de style communiste contre la liberté d’expression ».





Aussi sur rt.com

« Facebook ne tue pas les gens »: Biden revient sur ses propres commentaires, insiste sur le fait que la plate-forme doit faire plus pour lutter contre la « désinformation » sur les vaccins







Le compte de Greene reste actif, mais elle ne pourra pas l’utiliser pendant la durée de l’interdiction de 12 heures. Ce n’était pas sa première suspension sur le site, ayant été interdite par « erreur » à au moins deux reprises en raison d’erreurs dans les algorithmes de Twitter, a affirmé la société. Elle a également été volontairement suspendue en janvier pour violation des règles de la plateforme « intégrité civique » politiques peu après que les partisans du président de l’époque, Donald Trump, aient mené une émeute au Capitole des États-Unis.

Twitter politique régissant la désinformation de Covid-19 interdit tout contenu qui est « manifestement faux ou trompeur et peut entraîner des dommages importants », y compris des messages sur la nature du virus ou « l’efficacité et/ou l’innocuité des mesures préventives, des traitements ou d’autres précautions pour atténuer ou traiter la maladie ».

La décision de suspendre Greene intervient au milieu d’une petite augmentation des infections à coronavirus aux États-Unis, la plupart des nouveaux cas étant liés à la variante Delta plus contagieuse détectée pour la première fois en Inde. Alors que les infections sont tombées bien en dessous de leur pic de janvier, qui a enregistré quelque 300 000 nouveaux cas chaque jour, vendredi dernier, le pays a signalé près de 80 000 infections sur une période de 24 heures, une augmentation notable par rapport à juin, selon les données collectées par l’Université Johns Hopkins.

Cette décision fait également suite à l’affirmation du président Joe Biden selon laquelle les plateformes de médias sociaux comme Facebook sont « tuant des gens » en permettant à la désinformation de prospérer. Bien qu’il ait repris le commentaire lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également noté ces derniers jours que l’administration est « signaler les messages problématiques » pour Facebook à supprimer, suggérant que le gouvernement intensifie sa pression sur les entreprises de médias sociaux pour contrôler le contenu des utilisateurs.





Aussi sur rt.com

Facebook dit que 85% des utilisateurs américains sont pro-vaccin car il rejette la critique de Biden de « tuer des gens » avec la désinformation de Covid-19







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !