Twitter a suspendu la républicaine Marjorie Taylor Greene pendant 12 heures après que le législateur pro-Trump se soit disputé avec un responsable des élections de Géorgie, alléguant que la fraude électorale était à blâmer pour que le GOP ait perdu le second tour.

Dans une déclaration à CNN dimanche, Twitter a confirmé avoir verrouillé le législateur au franc-parler pendant 12 heures de son compte personnel, citant « Violations multiples » de son «Politique d’intégrité civique».

Green a apparemment été victime de la récente mis à jour Politique Twitter, qui envisage un système de grèves pour pousser «Informations non vérifiées sur le trucage électoral».

Dans une série de messages dimanche, Greene a affronté son collègue républicain et responsable des élections géorgiennes Gabriel Sterling, après avoir imputé la responsabilité de la défaite de la Géorgie à Green, ancien républicain de Géorgie Doug Collins, ainsi qu’au président Donald Trump.

Sterling a fait valoir que la rhétorique sur la fraude électorale émanant du trio a découragé les partisans du parti de se présenter aux urnes, et finalement « Coûté au GOP deux sièges au Sénat et le contrôle du Sénat », tandis que « Donnant une main libre à Biden et Dems. »

La baisse du taux de participation du GOP de novembre à janvier a été tirée par Trump et surtout dans les zones représentées par Doug Collins et Marjorie Taylor Greene. Ces gens ont coûté au GOP deux sièges au Sénat et le contrôle du Sénat. Donner une main libre à Biden et Dems. #gapol pic.twitter.com/TnmuV1CO9U – Gabriel Sterling (@GabrielSterling) 16 janvier 2021

Green a riposté, affirmant, pour sa part, que l’élection spéciale initiale en Géorgie « a été volé » avec l’aide de la technologie de vote du Dominion et que les responsables électoraux « Ignoré » rapports d’irrégularités de vote.

Des imbéciles comme vous sont responsables de la perte des 2 sièges du Sénat républicain de l’AG. Vous avez couru une élection du 3 novembre qui a été volée parce que vous, idiots du SOS, avez envoyé des millions de bulletins de vote par correspondance à n’importe qui et à tout le monde alors que l’AG était un État ouvert. Ensuite, vous avez compté les bulletins de vote sur Dominion .. https://t.co/DTQobzMvTn – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 17 janvier 2021

En réponse à sa suspension, Green a déclaré qu’elle était « silencieux » par la Big Tech pour contester le récit traditionnel.

«Si un conservateur ose émettre une opinion politique jugée non approuvée par la police de l’Internet, il fait maintenant l’objet de fausses accusations« d’incitation à la violence »simplement pour avoir une opinion conservatrice», dit-elle, appelant le Congrès à «Agissez rapidement pour protéger la liberté d’expression en Amérique.»

Le compte Twitter de Marjorie Taylor Greene a été suspendu pendant 12 heures. Sa déclaration dit que "Le cartel de la Silicon Valley a lancé une attaque sur plusieurs fronts pour refroidir la liberté d’expression en Amérique en déplaçant le président Donald Trump et en purgeant un nombre inconnu de conservateurs" pic.twitter.com/utvagdpLr2 – Chris Cioffi (@ReporterCioffi) 17 janvier 2021

Twitter a intensifié sa répression contre les comptes exprimant des allégations de fraude électorale après que la victoire du président élu Joe Biden a été certifiée par le Congrès le 6 janvier, lors d’une session perturbée par la foule de partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole, alléguant que l’élection était « volé » du président sortant républicain.

Twitter a introduit un cinq niveaux système de grèves pour punir les contrevenants répétés. Un verrouillage de compte de 12 heures – une mesure appliquée par la plateforme dans le cas de Green – est réservé à ceux qui ont déjà reçu deux ou trois avertissements. Dans le cas de quatre grèves, le compte est suspendu pendant 7 jours, et si un utilisateur invoque la colère des censeurs Twitter pour la cinquième fois – alors il fait face à un «Permaban».

