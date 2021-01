Le site de médias sociaux Twitter a suspendu plus de 70000 comptes depuis vendredi, principalement ceux qui partagent du contenu QAnon, après avoir mis à jour ses politiques d’application à la suite des violences qui ont éclaté à Washington, DC le 6 janvier.

La société a publiquement fait valoir que la suppression des comptes – y compris ceux appartenant au président Donald Trump, à l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et à l’avocat de la campagne Trump Sidney Powell – est une étape nécessaire pour lutter contre « comportement qui a le potentiel de conduire à des dommages hors ligne. »

« Compte tenu des événements violents à Washington, DC et du risque accru de préjudice, nous avons commencé à suspendre définitivement des milliers de comptes principalement dédiés au partage de contenu QAnon vendredi après-midi », a confirmé un porte-parole de Twitter dans un communiqué lundi soir.

Les partisans de QAnon ont vu leurs comptes supprimés du site suite à la décision de Twitter de mettre à jour ses politiques d’application et d’accuser ces personnes de partager « nocif » contenu et s’engager dans le « propagation de cette théorie du complot à travers le service. »

La purge par Twitter a conduit des républicains notables à accuser les entreprises de la Silicon Valley de cibler injustement des individus de droite, en invoquant la baisse de leur nombre d’abonnés, alors que les comptes étaient supprimés.

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a déclaré que « la gauche et ses grands alliés technologiques ne tolèrent que les discours avec lesquels ils sont d’accord et répriment la dissidence », tandis que le représentant du GOP, Matt Gaetz, a déclaré: « Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où les conditions de service sur Twitter sont plus importantes que les conditions énoncées par nos pères fondateurs. »

La culture d’annulation de la gauche radicale consiste à vous faire taire. Malgré toute leur rhétorique vide de sens sur la «tolérance» et la «liberté d’expression», la gauche et ses grands alliés technologiques ne tolèrent que les discours avec lesquels ils sont d’accord et répriment la dissidence. Restez connecté avec moi en vous inscrivant sur https://t.co/zZNnZl09hE – Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) 10 janvier 2021

Big Tech ne veut plus créer une opportunité pour tout le monde de pouvoir apporter des idées. Ils veulent pouvoir définir les quatre coins d’un débat acceptable. pic.twitter.com/r3JDo9gy4d – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 11 janvier 2021

Alors que le nombre total de comptes supprimés est supérieur à 70000, Twitter n’a pas tardé à ajouter que les chiffres étaient gonflés, car bon nombre des personnes touchées par les suspensions avaient plusieurs comptes.

QAnon est un mouvement de droite fondé sur une théorie du complot qui prétend que Donald Trump mène une guerre secrète contre une cabale perverse d’élites dans les affaires, le gouvernement et les médias. Le mouvement s’est propagé du babillard électronique 4chan, où il est apparu pour la première fois en 2017, à des sites comme Facebook et Twitter.

