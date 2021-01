Twitter a déclaré vendredi qu’il avait suspendu définitivement le compte du président américain Donald Trump en raison du risque de nouvelle incitation à la violence suite à la prise d’assaut du Capitole américain mercredi. La suspension du compte de Trump, qui comptait plus de 88 millions d’abonnés, fait taire son principal mégaphone quelques jours avant la fin de son mandat et fait suite à des années de débat sur la façon dont les entreprises de médias sociaux devraient modérer les comptes des puissants dirigeants mondiaux.

« Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire », a déclaré la société dans un tweet. C’était la première fois que Twitter interdisait un chef d’État, la société confirmé. Les entreprises de médias sociaux ont agi rapidement pour sévir contre Trump et certains de ses alliés et partisans de droite de premier plan à la suite des troubles à Washington, DC, mercredi, qui ont fait cinq morts.

Trump a utilisé à plusieurs reprises Twitter et d’autres plateformes pour affirmer que sa défaite aux élections du 3 novembre était due à une fraude électorale généralisée et pour partager d’autres théories du complot, et avait exhorté ses partisans à venir à Washington mercredi et à marcher sur le Capitole pour protester contre le résultat des élections. .

Facebook a déclaré plus tôt cette semaine qu’il suspendait son compte jusqu’à au moins la fin de son mandat présidentiel. Trump doit passer la main au président élu démocrate Joe Biden le 20 janvier.

Dans un article de blog vendredi, Twitter a déclaré que deux des tweets du président publiés ce jour-là étaient en violation de sa politique contre la glorification de la violence. Twitter avait temporairement bloqué le compte de Trump mercredi après le siège de Capitol Hill et avait averti que de nouvelles violations des comptes du président entraîneraient une suspension permanente.

Trump a dû supprimer trois tweets enfreignant les règles avant que son compte ne soit débloqué. Il est revenu sur Twitter jeudi avec une vidéo reconnaissant que Biden serait le prochain président américain.

Twitter a déclaré que le tweet de Trump selon lequel il n’assisterait pas à l’inauguration de Biden était reçu par un certain nombre de ses partisans comme une confirmation que les élections de novembre n’étaient pas légitimes.

Il a déclaré un autre tweet faisant l’éloge des «patriotes américains» et affirmant que ses partisans «ne seront pas méprisés ou traités injustement de quelque manière que ce soit !!!» pourrait être considéré comme «une indication supplémentaire que le président Trump ne prévoit pas de faciliter une transition ordonnée».

Les critiques des principales plateformes de médias sociaux, y compris les principaux politiciens démocrates, ont salué la décision de Twitter et ont déclaré qu’elle se faisait attendre depuis longtemps, tandis que les partisans de Trump ont exprimé leur indignation.

Vendredi, le fils du président, Donald Trump Jr, a dénoncé l’interdiction dans un tweet, affirmant que les dictateurs qui avaient menacé de génocide continuaient d’avoir des comptes Twitter. Il n’a pas fourni de noms.

La Maison Blanche n’a eu aucun commentaire direct immédiat. Le compte Twitter de la campagne Trump a critiqué l’entreprise pour avoir «fait taire» le président des États-Unis.

En utilisant le compte @POTUS, Trump a déclaré qu’il envisagerait de créer sa propre plate-forme.