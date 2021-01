Twitter a suspendu définitivement le compte du président américain sortant Donald Trump à la suite des récents tweets liés aux émeutes au Capitole.

Le géant de la technologie a déclaré dans un communiqué qu’il avait pris la mesure « en raison du risque de nouvelle incitation à la violence ».

Il a ajouté qu’il était parvenu à la décision « après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump ».

Trump a été gelé hors de la plateforme pendant 12 heures mercredi après avoir qualifié les personnes qui ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain de «patriotes».

Ses comptes sur Facebook et Instagram ont été bloqués « indéfiniment » après avoir omis de condamner les violences à Washington DC, a déclaré le PDG Mark Zuckerberg.

Le grand magnat de la technologie a ajouté que le blocage resterait sur les comptes Facebook et Instagram jusqu’à ce qu’une transition pacifique du pouvoir soit terminée, car les risques sont «tout simplement trop grands».

Twitter a mis en évidence deux messages du président sortant pour le déménagement permanent, affirmant qu’il estimait qu’ils << doivent être lus dans le contexte d'événements plus larges dans le pays et de la manière dont les déclarations du président peuvent être mobilisées par différents publics, notamment pour inciter violence, ainsi que dans le contexte du modèle de comportement de ce récit ces dernières semaines ".

Le 8 janvier 2021, le président Donald J.Trump a tweeté

«Les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et Make AMERICA GREAT AGAIN, auront une voix géante dans le futur. Ils ne seront ni méprisés ni traités injustement de quelque manière, forme ou forme !!! »

2. Peu de temps après, le Président a tweeté:

«À tous ceux qui ont posé la question, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier.»

Twitter a ajouté qu’après avoir évalué le langage, il avait estimé que les tweets enfreignaient la politique de glorification de la violence de la plateforme.

Les critiques de Trump ont déclaré que la plate-forme de médias sociaux devrait le rebuter pendant des années, l’ancienne première dame Michelle Obama tweetant jeudi que le président affichait un «comportement monstrueux» et Twitter devrait l’interdire définitivement.

Son adversaire aux élections de 2016, la démocrate Hillary Clinton, retweeté un ancien appel de juin de cette année pour que le républicain supprime son compte sur la plateforme.