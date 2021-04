L’un des bloqués des postes, par un chef de parti d’opposition, a déclaré que les gens en Inde «ne pardonneraient jamais» au Premier ministre Narenda Modi «d’avoir sous-estimé la situation corona dans le pays et d’avoir laissé tant de gens mourir à cause d’une mauvaise gestion.» Une autre, d’un photographe de Reuters, contenait des images de personnes en deuil, d’hôpitaux bondés et d’un site de crémation très fréquenté. Des articles censurés supplémentaires dénoncent les pénuries de tests de coronavirus, montrent des patients traités dans des tentes de fortune ou demandent la démission de Modi.

Twitter affirme que les publications, qui restent visibles aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, sont bloquées en Inde conformément à la réglementation locale.

«Lorsque nous recevons une demande légale valide, nous l’examinons à la fois conformément aux règles de Twitter et à la législation locale», a déclaré un porte-parole de Twitter au Washington Post. «Si le contenu enfreint les règles de Twitter, le contenu sera supprimé du service. S’il est jugé illégal dans une juridiction particulière, mais sans enfreindre les règles de Twitter, nous pouvons refuser l’accès au contenu en Inde uniquement. «

L’Inde a cité sa loi de 2000 sur les technologies de l’information pour demander que les tweets soient supprimés, selon les archives de la base de données Lumen. Bien que l’on ne sache pas quelle section de la loi a été citée, Reuters note que New Delhi pointe généralement vers une clause qui autorise la censure dans la dénomination de la protection de l’ordre public et de la «souveraineté et l’intégrité de l’Inde».

Le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information a déclaré à CNN qu’il avait demandé aux plates-formes de médias sociaux de supprimer les messages qui créaient la «panique» en «utilisant des images ou des visuels sans rapport, anciens et hors du contexte».

L’Inde a signalé lundi plus de 350000 nouveaux cas de coronavirus et 2800 décès, battant des records mondiaux d’infections pour la cinquième journée consécutive. Les experts ont averti que ces chiffres sont presque certainement sous-estimés.

Le taux de positivité des tests de coronavirus en Inde est passé d’environ 6% le 1er avril à environ 20% d’ici le 25 avril. En règle générale, un taux de positivité élevé est considéré comme une indication que pas assez de personnes sont testées et que les cas sont sous-dénombrés.

«La situation en Inde est au-delà du déchirement», a déclaré lundi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, lors d’un briefing. L’OMS «fait tout ce que nous pouvons», a-t-il déclaré, notamment en déployant 2 600 membres du personnel, des milliers de concentrateurs d’oxygène et des hôpitaux de campagne mobiles préfabriqués en Inde.

Les États-Unis continuent de faire face à des pressions pour faire plus pour faire face à l’aggravation de l’épidémie en Inde, comme la libération de millions de doses du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca qui n’ont pas été approuvées pour une utilisation d’urgence aux États-Unis et se trouvent dans des usines de fabrication. « Ce n’est pas le moment du symbolisme, des demi-mesures ou des paroles du bout des lèvres – nous devons agir maintenant », a déclaré dimanche le représentant Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) Dans un communiqué.

Les responsables de la Maison Blanche devaient annoncer lundi un plan visant à partager jusqu’à 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca avec d’autres pays, mais il n’était pas immédiatement clair quand cela se produirait ou combien de doses iraient en Inde. Les doses doivent être autorisées par la réglementation fédérale aux États-Unis avant d’être expédiées à l’étranger, ce qui pourrait entraîner des retards.

L’Inde a ordonné lundi à ses forces armées d’aider les hôpitaux surchargés et a libéré des réserves d’oxygène conservées dans des installations militaires, a rapporté Reuters. «Air, rail, route et mer; Le ciel et la terre sont déplacés pour surmonter les défis posés par cette vague de # COVID19 », a déclaré le ministre de la Santé, Harsh Vardhan écrit sur Twitter.

Modi a dit lundi qu’il a eu une conversation téléphonique «fructueuse» avec le président Biden pour le remercier de son soutien, et a également «souligné l’importance de chaînes d’approvisionnement fluides et efficaces de matières premières et de médicaments pour les vaccins».

La décision du gouvernement indien de supprimer les publications critiques sur les réseaux sociaux, qui a été rapportée pour la première fois par le média indien Medianama, a inspiré une nouvelle vague de critiques et soulèvera probablement des questions sur le moment où les plateformes de médias sociaux américaines devraient se conformer aux demandes de retrait des gouvernements étrangers. Beaucoup en Inde se sont tournés vers les médias sociaux pour demander une aide d’urgence aux parents malades, demander des comptes aux autorités ou tenter de sensibiliser le monde à l’ampleur dévastatrice de l’épidémie, comme la Fondation Internet Freedom basée à New Delhi. c’est noté.

L’Indian American Muslim Council, un groupe basé à Washington dont le tweet lié à un article de Vice News sur une cérémonie religieuse hindoue qui s’est transformée en un événement à grande diffusion a été supprimé, a déclaré dans un communiqué que la décision du gouvernement de réprimer les critiques sur les réseaux sociaux » montre que la boussole morale de l’administration continue de pointer dans une direction égoïste sans vergogne.

En février, lorsque l’administration de Modi a fait face à des protestations massives d’agriculteurs indiens, le gouvernement a exigé une répression des médias sociaux et a menacé d’emprisonner les employés de Twitter basés en Inde. Twitter a suspendu plus de 500 comptes qu’il mentionné «se livraient à des exemples clairs de manipulation de plate-forme et de spam», mais a déclaré qu’il ne prendrait aucune mesure contre «des comptes composés d’entités de médias d’information, de journalistes, d’activistes et de politiciens».

