NEW DELHI – Twitter a tenu bon lorsque le gouvernement indien a exigé la semaine dernière que la plate-forme de médias sociaux supprime des centaines de comptes critiquant le gouvernement pour sa conduite lors des manifestations d’agriculteurs en colère. Mercredi, sous la menace de la prison pour ses employés locaux, Twitter a cédé. La société, basée à San Francisco, a déclaré qu’elle avait bloqué de manière permanente plus de 500 comptes et déplacé un nombre indéterminé d’autres hors de vue en Inde après que le gouvernement les ait accusés d’avoir fait des remarques incendiaires à propos de Narendra Modi, le Premier ministre du pays. Twitter a déclaré qu’il avait agi après que le gouvernement eut publié un avis de non-conformité, une décision qui, selon les experts, pourrait mettre les employés locaux de l’entreprise en danger de passer jusqu’à sept ans en détention. Dans un article de blog publié mercredi, Twitter a déclaré qu’il ne prenait aucune mesure sur les comptes appartenant à des organisations de médias, des journalistes, des militants ou des politiciens, affirmant qu’il ne pensait pas que les ordres de les bloquer «sont conformes à la loi indienne». Il a également déclaré qu’il explorait ses options en vertu des lois locales et avait demandé une réunion avec un haut fonctionnaire du gouvernement. «Nous restons déterminés à protéger la santé de la conversation qui a lieu sur Twitter», a-t-il déclaré, «et nous croyons fermement que les tweets devraient circuler.»

Le conflit brassicole en Inde offre un exemple particulièrement frappant du défi de Twitter de se conformer à ses principes autoproclamés en faveur de la liberté d’expression. La plateforme a été prise dans un débat qui s’intensifie sur le rôle démesuré des médias sociaux en politique et sur la demande croissante dans de nombreux pays d’apprivoiser cette influence. Aux États-Unis, Twitter a été placé au centre de l’affrontement le mois dernier après avoir suspendu définitivement le compte de Donald J. Trump, l’ancien président, pour avoir encouragé les manifestations à Washington, DC, qui sont devenues violentes. Dans ce cas, il a exercé son droit en vertu des lois américaines qui donnent aux plateformes sociales la possibilité de contrôler le discours sur leurs services. Mais en Inde, Twitter bloque les comptes à la demande du gouvernement. Contrôlé par le parti Bharatiya Janata de M. Modi, le gouvernement indien est devenu de plus en plus agressif pour étouffer la dissidence. Il a arrêté des militants et des journalistes et fait pression sur les organisations médiatiques pour qu’elles suivent sa ligne. Il a également coupé l’accès à Internet mobile dans les zones en difficulté. Au milieu d’une rivalité croissante avec la Chine, le gouvernement indien a bloqué un certain nombre d’applications appartenant à des entreprises chinoises, dont TikTok, le court réseau de partage de vidéos surtout connu pour ses vidéos d’adolescents et préadolescents dansants. Le gouvernement a également adopté une position plus ferme contre ses détracteurs sur les réseaux sociaux. En vertu de la loi indienne, les dirigeants indiens de Twitter risquent jusqu’à sept ans de prison et une amende si l’entreprise ne respecte pas les ordres du gouvernement de supprimer le contenu qu’elle considère comme subversif ou une menace pour l’ordre public et la sécurité nationale.

La justice du pays s’est de plus en plus rangée du côté du gouvernement, offrant à M. Modi une série de victoires politiques, affirment des avocats et des militants des droits de l’homme. En novembre 2019, la Cour suprême indienne s’est prononcée en faveur des hindous dans le cadre d’un différend vieux de plusieurs décennies sur un lieu saint d’Ayodhya contesté par les musulmans. Il a également reporté les restrictions de levage sur Internet et le mouvement dans la région contestée du Jammu-et-Cachemire à un comité dirigé par le gouvernement.

Les groupes de défense des droits numériques affirment que la pression du gouvernement sur Twitter équivaut à de la censure. «Le pouvoir utilisé pour interdire les applications pour smartphone est le même que celui utilisé pour diriger Twitter pour supprimer des comptes et ordonner des coupures d’Internet», a déclaré Apar Gupta, directeur exécutif de l’Internet Freedom Foundation. L’Inde représente un marché de croissance potentiellement énorme pour les entreprises Internet mondiales, avec ses 1,3 milliard d’habitants, l’élargissement de l’accès Internet et une classe moyenne ambitieuse. La main forte du gouvernement dans les affaires complique les perspectives. Le pays se classe n ° 5 en termes de demandes de suppression de contenu par Twitter, selon une entreprise rapport de transparence, après le Japon, la Russie, la Corée du Sud et la Turquie. Le pays a envoyé près de 5 500 demandes juridiques, y compris des ordonnances judiciaires, pour bloquer le contenu. Il a également envoyé environ 5900 demandes d’accès aux informations personnelles des utilisateurs entre janvier 2012 et juin 2020. Cette implication s’est manifestée l’année dernière, lorsqu’un éminent avocat d’intérêt public, Prashant Bhushan, a écrit des tweets critiquant le rôle de la Cour suprême indienne dans l’érosion des libertés dans le pays. Twitter a supprimé les tweets en question. Les avocats et les défenseurs des droits numériques ont déclaré à l’époque que la société avait établi une norme juridique dangereuse. Twitter a refusé de commenter mercredi, et a déclaré qu’il avait supprimé les tweets de M. Bhushan conformément aux directives légales. Les agriculteurs indiens qui protestent ont ouvert un nouveau front dans les efforts du gouvernement pour apprivoiser les médias sociaux.