Un tweet publié mardi par le président Muhammadu Buhari a été supprimé moins d’un jour plus tard pour violation des règles, la plate-forme suspendant également son traitement pendant 12 heures, selon Reuters.

« Beaucoup de ceux qui se conduisent mal aujourd’hui sont trop jeunes pour être conscients des destructions et des pertes de vies humaines survenues pendant la guerre civile nigériane. Ceux d’entre nous dans les champs depuis 30 mois, qui ont traversé la guerre, les traiteront dans la langue qu’ils comprennent », Buhari a déclaré dans le tweet maintenant supprimé.

Twitter a supprimé un tweet dans lequel le président Muhammadu Buhari menaçait de traiter avec des « personnes » qui n’avaient rien appris de la guerre civile. @MBuharipic.twitter.com/4iHV2eubio – La Nation Nigéria (@TheNationNews) 2 juin 2021

Cette décision a été rapidement décriée par le ministre nigérian de l’Information, Lai Mohammed, qui a insisté sur le droit du président à s’exprimer sur les questions de sécurité tout en remettant en question l’agenda de la plate-forme dans le pays.

« Twitter a peut-être ses propres règles, mais ce n’est pas la règle universelle. Si M. le Président, n’importe où dans le monde, se sent très mal et préoccupé par une situation, il est libre d’exprimer de telles opinions », dit le ministre. « Toute organisation qui donne des directives à ses membres pour attaquer des postes de police, tuer des policiers… – vous dites que M. le Président n’a pas le droit d’exprimer sa consternation et sa colère à ce sujet ?

La mission de Twitter au Nigeria est très, très suspecte.

Mohammed a également cité une série de manifestations intenses contre la brutalité policière au Nigeria et les a comparées à la situation aux États-Unis, affirmant que lorsque les gens étaient « incendier des postes de police et tuer des policiers » lors des rassemblements, Twitter a insisté sur leur « droit de manifester ».

« Mais quand une chose similaire s’est produite au Capitole, c’est devenu une insurrection », a-t-il poursuivi, citant l’émeute du 6 janvier au cours de laquelle les partisans du président de l’époque, Donald Trump, ont pris d’assaut les couloirs du Congrès. Twitter interdit des dizaines de milliers des comptes basés aux États-Unis à la suite des troubles, ainsi que la poignée personnelle de Trump, suggérer ses messages ont contribué à inciter à l’émeute.

La mission de Twitter au Nigeria est suspecte, déclare Lai Mohammed pic.twitter.com/6hbAKsnjVM – Chaînes de télévision (@channelstv) 2 juin 2021

Le poste nettoyé de Buhari faisait référence à la guerre civile nigériane de 1967, qui a vu des sécessionnistes tenter de se séparer du gouvernement central et de former un État indépendant nommé Biafra dans une région du sud du Nigéria. Alors que les sécessionnistes ont été vaincus et que le Biafra a été réintégré dans le pays en 1970, le séparatisme est resté vivant, notamment avec le mouvement des peuples autochtones du Biafra (IPOB).

Fondé en 2012, l’IPOB est devenu l’une des plus grandes organisations indépendantistes du Biafra, mais a fait face à une opposition intense de la part du gouvernement, qui a classé le groupe comme groupe terroriste en 2017. Alors que les responsables insistent sur le fait que les opérations contre les séparatistes sont nécessaires pour préserver la sécurité, des groupes de défense des droits internationaux ont allégué la répression de l’État et les exécutions extrajudiciaires contre les militants de l’IPOB, y compris une répression majeure contre une réunion de groupe l’année dernière qui a vu au moins 21 civils tués dans les affrontements qui en ont résulté.

La violence n’a fait que s’intensifier depuis, l’IPOB ayant formé une nouvelle branche armée en décembre dernier, l’Eastern Security Network. Le groupe militant a été accusé d’avoir mené une série d’attaques contre des bureaux électoraux et des postes de police, en particulier dans le sud du Nigeria, bien que l’IPOB ait nié toute implication à plusieurs reprises.

Lors d’un point de presse plus tôt cette semaine, un haut responsable électoral a déclaré que 42 attaques avaient été lancées contre des bureaux électoraux depuis la dernière course en 2019, la plupart au cours des sept mois précédents. Au cours de la même conférence de presse, Buhari – qui a servi dans l’armée pendant la guerre de 1967 – a déclaré un « choc brutal » attend les rebelles séparatistes si les assauts continuent.

Le leader de l’IPOB, Nnamdi Kanu, s’est quant à lui rendu sur Twitter plus tard mercredi pour applaudir la décision de la plate-forme, remerciant le site d’avoir supprimé le site de Buhari. « tweet rempli de haine » tout en accusant les dirigeants nigérians « se sentent qu’ils ne sont pas responsables envers les Biafranais ».

Merci, @Twitter pour SUPPRIMER le tweet rempli de haine par le compte faisant office de @MBuhari. Ce que vous avez fait prouve que les dirigeants nigérians qui se sentent irresponsables #Biafras car leurs crimes rendront compte en fin de compte à la communauté internationale. #ThisIsNot1967. pic.twitter.com/CwKvmMHsaj – Mazi Nnamdi Kanu (@MaziNnamdiKanu) 2 juin 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !