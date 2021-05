Twitter soutient un volontaire espagnol qui a reçu de la haine en ligne pour avoir étreint un migrant dans une image virale

Au milieu des informations faisant état de milliers de migrants traversant la frontière vers l’enclave nord-africaine espagnole de Ceuta en provenance du Maroc, des images virales d’un volontaire de la Croix-Rouge consolant un migrant en pleurs ont ému les internautes partout et ont valu au jeune volontaire les éloges de l’économie espagnole La ministre Nadia Calviño qui a remercié la jeune femme de 20 ans pour son acte humanitaire. La femme bénévole, identifiée comme Luna Reyes, est vue en train de consoler l’homme en lui caressant la tête, l’étreignant finalement en pleurant sur son épaule. La vidéo et les photos de Luna et du migrant ont suscité un énorme soutien pour son acte de compassion, mais ont en même temps fini par évoquer des abus xénophobes et racistes de la part de groupes d’extrême droite. Luna a été ciblée en ligne et elle avait restreint les commentaires sur ses comptes de médias sociaux.

Des groupes d’extrême droite, dont le parti espagnol Vox, ont ciblé Luna pour son action d’aider le migrant, alors que les informations faisant état de l’arrivée de plus de 8000 migrants à Ceuta en provenance du Maroc ont fait la une des journaux, Le gardien signalé.

«Ils ont vu que mon petit ami était noir, ils n’arrêteraient pas de m’insulter et de me dire des choses horribles et racistes», Luna, 20 ans, bénévole à la Croix-Rouge depuis mars dans le cadre de ses études. aurait déclaré à la chaîne de télévision espagnole RTVE.

Cependant, Luna a également reçu un énorme soutien de la part d’internautes qui ont loué son acte de gentillesse. Les internautes ont fait de #GraciasLuna un moyen de remercier la jeune femme pour son humanité.

Luna a également qualifié son action d’étreindre quelqu’un dans le besoin de « chose la plus normale au monde ». Même si elle a dit qu’elle n’avait pas compris son nom mais s’est rendu compte qu’il était fatigué et elle l’a donc aidé à boire de l’eau. Et alors qu’il pleurait, elle lui tendit la main, à laquelle il s’accrochait puis la serra dans ses bras.

«Il pleurait, j’ai tendu la main et il m’a serré dans ses bras. Il s’est accroché à moi. Cette étreinte était sa bouée de sauvetage, « dit Luna. Mais Luna dit qu’elle n’a pas revu l’homme depuis ce jour.

Le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Jagan Chapagain, a également félicité Luna pour «avoir montré au monde à quoi ressemble l’humanité».

Récemment, plus de 6 500 migrants sur les 8 000 environ qui étaient entrés à Ceuta plus tôt cette semaine ont été renvoyés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici